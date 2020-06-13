الشركات الصينية: مستمرون في إطلاق الهواتف بالسوق المصري

أكدت شركات الهواتف الذكية الصينية على استمرارها في إطلاق هواتفها فى السوق المصري رغم الظروف الاقتصادية الحالية وتفشي فيروس كورونا المستجد ووصوله لذروته، إلا أنهم اكدوا أن السوق المصري سوق كبير ويأتى على رأس أهتماماتهم.

وتوالت خلال الأيام الماضية إطلاقات الشركات لهواتفها المتميزة بأحدث التكنولوجيات بجانب الأجهزة الذكية القابلة للإرتداء والتى توفر للمستخدم أسلوب حياة تكنولوجي متكامل.

من جانبها أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك عن إطلاق أحدث هاتفين ذكيين من هواتفها الجديدة من سلسلة هواتف HUAWEI Y وهما Huawei Y8p وHuawei Y6p، وتفعيل حملة الحجز المُسبق لهما في السوق المصري ابتداء من يوم 11 إلى يوم 24 يونيو لهاتف HUAWEI Y8p وابتداء من يوم 11 الي يوم 16 يونيو لهاتف HUAWEI Y6p وذلك بجميع فروع هواوي وموزعيها المعتمدين. ، ويأتى هاتف Y6p الجديد بسعر 2199 جنيه، كما يأتى هاتف Y8p بسعر 3666 جنيه مصرى.

وقال "بيك ين"، نائب رئيس هواوي مصر: "يعد السوق المصري من أكثر الأسواق الواعدة والتي تنمو بشكل سريع في المنطقة لذا نحن في هواوي نركز على فئة الهواتف المتوسطة وفوق المتوسطة لكثرة الطلب عليها. لطالما استندت هواوي على الابتكار في تصميم منتجاتها فنحن ركزنا ابتكاراتنا بالأخص على سلسلة هواتفنا Y Series التي صُممت خصيصاً للشباب لتواكب استخداماتهم اليومية التي تتسم بالسرعة والذكاء وبسعر تنافسي يتناسب معهم. لذا قمنا بتقديم هواوي HUAWEI Y8p وHUAWEI Y6p للسوق المصري، حيث انهما يتميزان بقدرات كبيرة وجديدة يشهدها المستهلك لأول مرة في هذه الفئة من الهواتف."

ويعتبر Huawei Y8p أكثر من مجرد هاتف ذكي من خلال تزويده بكاميرا ثلاثية الأبعاد بدقة 48 ميجابكسل، وأداء قوي، مع ذاكرة وصول عشوائي سعتها 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين 128 جيجابايت، وشاشة OLED Huawei Dewdrop قياس 6.3 بوصة، كما أن الكاميرا الثلاثية مدعمة بالذكاء الاصطناعي، وتحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا بعدسة تصوير عريضة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل.

أما هاتف Huawei Y6p على بطارية كبيرة بسعة 5000 ميللي أمبير، كما يأتى بكاميرا ثلاثية بدقة 13ميجا بيكسل، ويتضمن إعداد الكاميرا على كاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابكسل تتيح للمستخدمين التقاط أفضل لحظاتهم بتفاصيل رائعة، بينما تضمن ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 3 جيجابايت أداء سلسًا مع 64 جيجابايت من التخزين الصلب. بالإضافة إلى ذلك، توفر شاشة HUAWEI Dewdrop مقاس 6.3 بوصة عرضاً كبيراً لجميع أنواع الترفيه.

وقد تم تثبيت الهاتفين الذكيين Huawei Y8p وHuawei Y6p مسبقًا مع Huawei AppGallery، متجر التطبيقات الرسمي لهواوي، وأحد أكبر متاجر التطبيقات على مستوى العالم، حيث تسمح هذه المنصة للمستخدمين بتحميل مجموعة واسعة من التطبيقات العالمية والمحلية، وكذلك الاستمتاع بمكتبة غنية من وسائط الترفيه عالية الجودة على Video Huawei، Music Huawei وReader Huawei مع محتوى جديد من الخدمات الرائدة والمتطورة التي يتم تحديثها باستمرار.

والجدير بالذكر، أن حملة الحجز المُسبق لهاتف HUAWEI Y8p وHUAWEI Y6p ستبدأ من يوم 11 يونيو الي يومي 24 و16 يونيو بجميع فروع هواوي وموزعيها المعتمدين.

فيما أطلقت شركة هونر احدث منتجاتها فى الأجهزة الذكية وهى سماعه HONOR Magic Earbuds والتى ستحدث ثورة فى عالم السماعات اللاسلكية الذكيه التى تعمل بخاصيه البلوتوث ،حيث انها تحتوى علي عدد كبير من الخصائص المميزة والتى ستجعلها تقتحم السوق التنافسي فى مصر بقوة .

ومن ابرز مزايا السماعه الجديده "هونر ماجيك ايربودز " هى عمل اثنين مايكروفون بها لعزل الضوضاء و تسهيل الاستماع والتواصل دون اخراج السماعات ،كما يعمل بها عدد ثلاثه مايكرفون لتقليل الضوضاء اثناء المكالمات ، بالاضافه الي ان السماعه تقدم خاصيه امكانيه الاستمتاع بجودة صوت مليئة بالتفاصيل ، وبها بطارية تدوم لفترة طويلة.

وتاتي السماعه الجديده بتصميم مريح للاذن مع امكانية استخدام السماعات بشكل فردى دون الاعتماد علي تشغيل السماعتين فى نفس الوقت ودون استهلاك البطاريه الخاصه بالسماعة الغير مستخدمه .

وتقدم HONOR Magic Earbuds ايضا لمستهلكيها امكانيه التحكم السهل عن طريق مستشعر اللمس ، كما تقدم خاصيه الاقتران السريع مع الهاتف فور فتح علبة السماعة وذلك بالاضافه الي تمتعها بخاصيه مقاومة المياة والاتربة .



