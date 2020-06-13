رئيس الوزراء الإيطالي: أزمة كورونا يجب أن تكون فرصة للإصلاح

السبت 13/يونيو/2020 - 02:58 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
صرح رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، اليوم السبت، بأن إيطاليا لا تستطيع أن تعود إلى طبيعتها بعد حالة طوارئ فيروس كورونا المستجد، ولكن يجب أن تحول الأزمة إلى فرصة لإصلاح البلاد.

وقال "كونتي"، في الكلمة الافتتاحية لمشاورة سياسية استمرت تسعة أيام في روما: "هذا هو الوقت المناسب للعمل على مشروع واضح للخروج من الأزمة"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف: "يجب أن نستفيد (من الوضع) لتحويل الأزمة إلى فرصة ، وإزالة جميع العقبات التي أدت إلى تباطؤ (إيطاليا)".

وأردف "كونتي"، أن حكومته الائتلافية تعد خطة إصلاحات لتبسيط البيروقراطية، ودفع الاستثمارات الرقمية والطاقة الخضراء، وتحسين التعليم، ودعم الفئات الأشد فقرا، وجلب المزيد من النساء إلى القوى العاملة.

تتوقع الحكومة الإيطالية أن ينكمش الاقتصاد الوطني بنسبة 8٪ على الأقل هذا العام.
وتعد الدولة من بين الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا في أوروبا، حيث سجلت أكثر من 236 ألف حالة وفاة وأكثر من 34 ألف حالة وفاة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين، مخاطبة صانعي السياسة الإيطاليين في المؤتمر عبر رابط الفيديو، إن على إيطاليا تنفيذ إصلاحات مخططة للوصول إلى الأموال من أموال الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إخراج البلاد من الركود الناجم عن فيروس كورونا.

وأضافت فون دير لين: "بينما نستثمر في تشكيل اقتصاد المستقبل، يجب علينا أيضًا العمل على إصلاحات طموحة ... ستؤدي الإصلاحات إلى الانتعاش. إن الإصلاحات تحتاج إلى قيادتك وملكيتك".

واقترحت المفوضية صندوقا للتعافي بقيمة 750 مليار يورو للمساعدة على دفع عجلة النمو في القارة، والذي سيناقشه قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن تكون إيطاليا أكبر المستفيدين، بناءً على المعايير التي اقترحتها المفوضية لتوزيع النقد، وتتوقع حوالي 170 مليار يورو من الصندوق الجديد.

كما قالت فون دير لين: "بالإصلاحات الصحيحة، يمكن لإيطاليا تحقيق أقصى استفادة من أموال الاتحاد الأوروبي"، مشيرًة إلى الوعود التي قطعتها كونتي بقطع الروتين وإصلاح النظام الضريبي في البلاد وتقديم نظام قضائي أكثر فعالية.

يريد الاتحاد الأوروبي أيضًا ضمانات بأن تنفق الدول أموال الاتحاد الأوروبي تماشيًا مع أولويات الكتلة للتحول إلى اقتصاد أكثر خضرة وتحسين البنية التحتية الرقمية.

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