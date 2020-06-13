المستشار القانوني السابق للأهلي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك

السبت 13/يونيو/2020 - 03:03 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
الفجر الرياضي
تقدم محمد عثمان المستشار القانوني السابق للنادي الأهلي ببلاغ رسمي للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور وكل من فاروق جعفر وطارق يحيى نجمي القلعة البيضاء السابقين.

اتهم عثمان في بيانه كل من مرتضى منصور وطارق يحيى وفاروق جعفر بسبب ما أسماه ارتكاب جرائم سب وقذف بحقه.

وجاء نص بيان محمد عثمان محامي الأهلي السابق على النحو التالي: 

بلاغ للنائب العام
تقدمت اليوم ببلاغ رقم ٢٤٦٩٥ لمعالي المستشار النائب العام
                    ضد كل من،،
١- مرتضى منصور المحامي.
٢- فاروق فؤاد جعفر (وشهرته فاروق جعفر).
٣- طارق محمد يحيى عبد الحميد ( وشهرته طارق يحيى).
وذلك لارتكابهم وقائع السب والقذف في حقي على شاشة قناة نادي الزمالك بتاريخ ٦/٦/٢٠٢٠..
ومستمرون في ملاحقة هؤلاء المتجاوزين وجاري تقديم شكوى للسيد/ مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام ضد قناه نادى الزمالك لمخالفتها الآداب العامه والمعايير المهنية.

المستشار القانوني السابق للأهلي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك
المستشار القانوني السابق للأهلي يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد رئيس الزمالك

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