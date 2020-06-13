رئيس السكة الحديد تعليقًا على إصابة العمال بكورونا: "إحنا هيئة محترمة"

رفض المهندس أشرف رسلان رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، التعليق سواء بالتأكيد أو النفي، حول العدد الإجمالي للمصابين بكورونا بين عمال السكة الحديد، وحقيقة إصابة نائب رئيس الهيئة.





وأضاف "رسلان" في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، اليوم السبت: "إحنا هيئة محترمة.. لو في حاجة هنطلع بيان رسمي".





جاء ذلك ردًا على ما تردد بشأن إصابة 10 عاملين بفيروس كورونا المستجد، ما بين سائقين وعمال تحويلات ومناورات، وعزلهم بمستشفى السكة الحديد الجديد في أبو زعبل؛ لتلقي العلاج اللازم للتعافي من الفيروس.





كما ترددت أنباء أيضًا، عن عزل المهندس سامي عفيفي نائب رئيس هيئة السكة الحديد لقطاع الصيانة والدعم الفني، في منزله بعد الاشتباه في إصابته بكورونا.





وأكد رئيس الهيئة، أن السكة الحديد تواصل الإجراءات الاحترازية ضد تفشي فيروس كورونا، والتي تشمل تعقيم القطارات والمحطات بشكل دوري.





تطورات إصابات ووفيات كورونا

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت مساء أمس الجمعة، عن خروج 417 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11108 حالة.





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12493 حالة، من ضمنهم الـ 11108 متعافين، مشيرًا إلى تسجيل 1577 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بجانب وفاة 45 حالة جديدة.





وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مؤكدًا أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



