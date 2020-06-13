الصور الأولى لكارتيرون أثناء تجديد عقده مع الزمالك

السبت 13/يونيو/2020 - 02:53 م
تجديد عقد كارتيرون
تجديد عقد كارتيرون
رامي بشاي
جدد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تعاقده مع الفارس الأبيض لمدة موسم إضافي، لينتهي تعاقده مع القلعة البيضاء بموسم ٢٠٢٠/٢٠٢١.

وينشر "الفجر الرياضي" أول صورة للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض بعد تجديد عقده مع الزمالك.


ونجح مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور في تمديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسم جديد مع الفريق.


ونجح كارتيرون في قيادة الزمالك للفوز ببطولتي السوبر الإفريقي والمحلي وقدم معه الفريق آداء طيب خلال الفترة الأخيرة.

وكان أمير مرتضى المشرف العام على الكرة قد نجح في الاتفاق مع المدير الفني على تفاصيل تمديد العقد.

وقام المدرب الفرنسي بالتوقيع على العقود الجديدة بحضور أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس إدارة النادي وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى عضوا مجلس إدارة النادى و فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق و يحيى على وكيل المدرب، ليتم الانتهاء من التجديد للمدرب الفرنسى بصورة رسمية ليستمر فى قيادة الفريق في الموسم المقبل.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كارتيرون رياضة تجديد عقد كارتيرون الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

في 7 معلومات.. "لقاح كوكتيل" قد ينجح في مواجهة كورونا

منذ ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مصير الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة: تسجيل 1577 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و45 وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليف جديد من السيسي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. تعرف على السبب الرئيسي لإنشاء سد النهضة (فيديو)

منذ يوم

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

منذ يوم

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

منذ يوم

تصريحات نارية لمصطفى ثابت حول علاقة قطر بتركيا ومصير ليبيا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

قرار عاجل من المحكمة ضد "شيري هانم" و"زمردة"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تطورات سلبية جديدة في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ظهور نتيجة المسحة الثانية لرجاء الجداوي

منذ يوم

لأول مرة.. "مكافحة كورونا" تكشف موعد وتفاصيل مرحلة ذروة انتشار الفيروس بمصر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل ...الذهب يسجل سعر تاريخي جديد في مصر..اعرف السبب

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل| كورونا يضرب الصين مرة أخرى.. وإغلاق أجزاء من العاصمة

منذ حوالي 9 ساعات

تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

مرتضي منصور يحدد موعد تجديد عقد كارتيرون

رغم توقف النشاط الرياضي.. زيادة في أجر كارتيرون بقيمة مرتفعة

تطورات تجديد عقد كارتيرون مع الزمالك

الزمالك يقترب من حسم ملف تجديد عقد كارتيرون

خبر سار لجماهير الزمالك بشأن كارتيرون

أخر تطورات تجديد عقد كارتيرون مع الزمالك

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:19 م

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليف جديد من السيسي

عاجل.. تطورات سلبية جديدة في أزمة سد النهضة

11:23 ص

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

08:36 ص

في 7 معلومات.. "لقاح كوكتيل" قد ينجح في مواجهة كورونا

02:18 م

قرار عاجل من المحكمة ضد "شيري هانم" و"زمردة"

12:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم