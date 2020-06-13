شاهد.. أحمد مالك ينشر صوره له من "الحمام"

شارك الفنان الشاب أحمد مالك، جمهوره بمجموعة صور جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهر خلال الصور من داخل "الحمام".وعلق أحمد، على الصور قائلًا: "صور الحمام".ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور الفنان المصري، فنهالت التعليقات عليه، فكتب أحد متابعيه قائلًا: "بالنسبة للصورة الاخيرة حمامكم في رمل ولا دي سجادة ولا ايه".و أضاف آخر"صورك مبهرة الصراحة"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا: "بموت فيك والله بس قص شعرك".يذكر أن آخر اعمال أحمد مالك، "فيلم "الكيرة والجن"، وتدور أحداثة في إطار الغموض والإثارة، ويقوم ببطولته الفنان أحمد عز وكريم عبد العزيز.