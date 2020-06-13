تعرف على مشروع تخرج "أسوا نوبيا" لطلاب إعلام الجامعة الأمريكية

السبت 13/يونيو/2020 - 02:56 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قالت هايدي قنديل، طالبة بكلية إعلام بالجامعة الأمريكية، إن فكرة مشروع تخرجهم "أسوا نوبيا" الذي يتحدث عن جمال أسوان والنوبة طرحتها المشرفة على المشروع؛ وذلك ردًا على فكرة عامة أن طلاب الجامعة الأمريكية يعيشوا وكأنهم أجانب في مصر، ولا يعلموا شيء عن بلدهم. 

وأضافت "هايدي"، خلال حوارها "عبر سكايب" مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم السبت، أن المشروع يهدف للترويج للسياحة في أسوان والنوبة إلى جانب السياحة الأثرية، مشيرة إلى أنهم كانوا يخططوا لزيارة أسوان بأنفسهم، ولكن ظهور فيروس كورونا حال دون ذلك، فقاموا بتجميع صور وفيديوهات أرشيفية من الإنترنت، وقاموا بتصميم إعلانات ومقاطع بتعليقات صوتية من المشاركين بالمشروع عن المعمار في النوبة وأسوان.

وتابعت طالبة بكلية إعلام بالجامعة الأمريكية، أن المشروع عبارة عن 3 مقاطع صوتية فيديوهات، ومقالات مكتوبة، ومجلة عن أسوان والنوبة، وموقع إلكتروني خاص بمشروع التخرج يتم نشر مقاطع وأخبار عن النوبة وأسوان، إلى جانب استغلال مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك والانستجرام، وانشاء صفحات عليهم خاصة بالمشروع لنشر ما يقوموا بإعداده من معلومات وفيديوهات عن الثقافة النوبية والسياحة في أسوان من خلالها.

فيما قالت فرح فراج، طالبة بكلية إعلام بالجامعة الأمريكية، إن المشاركين في مشروع التخرج عن أسوان والنوبة 5 فتيات، وجميعهم شاركوا في كافة تفاصيل مشروع التخرج، منوهة بأنهم استعانوا بالسوشيال ميديا لعرض ما يشبه رحلة يومية للشباب تشبه الرحلات الطبيعية، لمحاولة التغلب على العزل المنزلي في ظل ازمة كورونا، معقبة: "كان حاجة في صالحنا جدًا أن الناس قاعدة في البيت".

وأوضحت "فراج"، خلال حوارها عبر "سكايب" مع البرنامج، أن المشروع تضمن استعراض بعض العادات والتقاليد النوبية بشكل عام وفي الزواج بشكل خاص، ومقطع فيديو عن الموسيقى النوبية وتاريخها وتأثيرها على الشعب، لافتة إلى أنهم شعروا أن النظرة العامة للشباب أن أسوان معابد فقط، وحرصنا على تغيير هذه النظرة، مشيرة إلى أنها اكتشفت تاريخ غير طبيعي للموسيقى في النوبة غير ظاهر، وكان لدينا إصرار على تحويلها لمقاطع صوتيه لإعلام الناس بها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الجامعة الأمريكية أسوا نوبيا أخبار مصر

أخبار تهمك

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

منذ يوم

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

منذ يوم

تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 14 ساعة

الصحة: تسجيل 1577 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و45 وفاة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تطورات سلبية جديدة في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليف جديد من السيسي

منذ حوالي 3 ساعات

تصريحات نارية لمصطفى ثابت حول علاقة قطر بتركيا ومصير ليبيا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل ...الذهب يسجل سعر تاريخي جديد في مصر..اعرف السبب

منذ حوالي 23 ساعة

لأول مرة.. "مكافحة كورونا" تكشف موعد وتفاصيل مرحلة ذروة انتشار الفيروس بمصر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ظهور نتيجة المسحة الثانية لرجاء الجداوي

منذ يوم

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. تعرف على السبب الرئيسي لإنشاء سد النهضة (فيديو)

منذ يوم

عاجل| كورونا يضرب الصين مرة أخرى.. وإغلاق أجزاء من العاصمة

منذ حوالي 9 ساعات

في 7 معلومات.. "لقاح كوكتيل" قد ينجح في مواجهة كورونا

منذ ساعة

قرار عاجل من المحكمة ضد "شيري هانم" و"زمردة"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مصير الدوري

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالي يشيد بمشروعات تخرج طلاب الإعلام بالجامعات

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:19 م

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليف جديد من السيسي

عاجل.. تطورات سلبية جديدة في أزمة سد النهضة

11:23 ص

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

08:36 ص

في 7 معلومات.. "لقاح كوكتيل" قد ينجح في مواجهة كورونا

02:18 م

قرار عاجل من المحكمة ضد "شيري هانم" و"زمردة"

12:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم