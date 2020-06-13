تعرف على مشروع تخرج "أسوا نوبيا" لطلاب إعلام الجامعة الأمريكية

قالت هايدي قنديل، طالبة بكلية إعلام بالجامعة الأمريكية، إن فكرة مشروع تخرجهم "أسوا نوبيا" الذي يتحدث عن جمال أسوان والنوبة طرحتها المشرفة على المشروع؛ وذلك ردًا على فكرة عامة أن طلاب الجامعة الأمريكية يعيشوا وكأنهم أجانب في مصر، ولا يعلموا شيء عن بلدهم.





وأضافت "هايدي"، خلال حوارها "عبر سكايب" مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم السبت، أن المشروع يهدف للترويج للسياحة في أسوان والنوبة إلى جانب السياحة الأثرية، مشيرة إلى أنهم كانوا يخططوا لزيارة أسوان بأنفسهم، ولكن ظهور فيروس كورونا حال دون ذلك، فقاموا بتجميع صور وفيديوهات أرشيفية من الإنترنت، وقاموا بتصميم إعلانات ومقاطع بتعليقات صوتية من المشاركين بالمشروع عن المعمار في النوبة وأسوان.





وتابعت طالبة بكلية إعلام بالجامعة الأمريكية، أن المشروع عبارة عن 3 مقاطع صوتية فيديوهات، ومقالات مكتوبة، ومجلة عن أسوان والنوبة، وموقع إلكتروني خاص بمشروع التخرج يتم نشر مقاطع وأخبار عن النوبة وأسوان، إلى جانب استغلال مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك والانستجرام، وانشاء صفحات عليهم خاصة بالمشروع لنشر ما يقوموا بإعداده من معلومات وفيديوهات عن الثقافة النوبية والسياحة في أسوان من خلالها.





فيما قالت فرح فراج، طالبة بكلية إعلام بالجامعة الأمريكية، إن المشاركين في مشروع التخرج عن أسوان والنوبة 5 فتيات، وجميعهم شاركوا في كافة تفاصيل مشروع التخرج، منوهة بأنهم استعانوا بالسوشيال ميديا لعرض ما يشبه رحلة يومية للشباب تشبه الرحلات الطبيعية، لمحاولة التغلب على العزل المنزلي في ظل ازمة كورونا، معقبة: "كان حاجة في صالحنا جدًا أن الناس قاعدة في البيت".



