إيران تسجل 2410 إصابات جديدة بفيروس كورونا

السبت 13/يونيو/2020 - 02:53 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية الإيرانية، عن تسجيل 2410 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الما،وهو أعلى حصيلة يومية منذ أسبوع، كما سجلت 71 حالة وفاة .

 

وبحسب وزارة الصحة الإيرانية، ارتفعت بذلك حصيلة الإصابات إلى حوالي 185 ألفا، وبلغ إجمالي الوفيات 8730 حالة.

 

كما ارتفع عدد المتعافين إلى 146748 شخصا، فيما لا يزال 2755 مصابا بالفيروس في حالة صحية حرجة.

 

وكشفت الصحة الإيرانية، أن الوضع الصحي في أقاليم خوزستان وهرمزغان و بوشهر و خراسان لا يزال عند الحالة الحمراء.

 

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، حذر في وقت سابق اليوم، من مخاطر عدم التقيد بالبروتوكولات الصحية، منوها بأنه سيتم إعادة فرض القيود السابقة في حال اضطرت السلطات لذلك.

 

وقالت الصحة الإيرانية، إن عدد الفحوصات التي أجريت في إيران لتشخيص الإصابات بكورونا حتى اليوم تجاوز 1.151 مليون اختبار.

 

وأشارت الصحة الإيرانية، إلى أن محافظة خوزستان لا تزال في "الحالة الحمراء"، فيما لا تزال ست محافظات أخرى في "حالة الإنذار".

 

أكد كيانوش جهانبور رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في إيران، على ارتفاع عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وقال "جهانبور"، إن "عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الجمهورية الإيرانية، وصل حتى ظهر اليوم الجمعة إلى 167 ألفاً و156 إصابة، بعد تسجيل 2886 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

 

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فيروس كورونا حصيلة يومية ايران ارتفاع عدد الاصابات

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