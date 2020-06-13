مجموعة العشرين تعقد ورشة عمل حول آثار كورونا على التعافي الاقتصادي

السبت 13/يونيو/2020 - 02:50 م
بوابة الفجر
تعقد رئاسة مجموعة العشرين في السعودية ورشة عمل افتراضية حول آثار جائحة كورونا على التعافي الاقتصادي المستدام بهدف تقديم لمحة عامة عن التأثيرات الحالية وجهود الاستجابة المستمرة من قبل مجموعة العشرين .


وذلك لاستكشاف الآثـار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المعقدة للجائحة من خلال عدسة الاستدامة وبحث الفرص لفهم وتعزيز جهود الاستجابة  والتعافي المستدامين  مع التركيز على الآثار المترتبة من الجائحة من خلال عدسة الاقتصاد  الدائري للكربون (CCE) في القطاعات التالية:
المواصلات والغذاء و الصناعة والطاقة ، بهدف  تقديم مفهوم مشترك لمجموعة العشرين حول آثار جائحة كوفيد19- على الاستدامة بالتعاون مع عدد من الخبراء لفهم نطاق وآثار الأزمة  تسهيل تبادل المعلومات ومناقشة آثار الجائحة على الدول الأعضاء  لمجموعة العشرين وعلى الصعيد العالمي لأربعة قطاعات رئيسية،  الغذاء والصناعة والمواصلات والطاقة  تعزيز تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء لمجموعة العشرين والدول  المدعوة حول الاستجابة الحالية والمخطط لها وجهود التعافي، وعناصر  التعافي المستدام التي ستتبعها مختلف البلدان بناة على الظروف  الوطنية المختلفة .

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