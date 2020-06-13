مجموعة العشرين تعقد ورشة عمل حول آثار كورونا على التعافي الاقتصادي

تعقد رئاسة مجموعة العشرين في السعودية ورشة عمل افتراضية حول آثار جائحة كورونا على التعافي الاقتصادي المستدام بهدف تقديم لمحة عامة عن التأثيرات الحالية وجهود الاستجابة المستمرة من قبل مجموعة العشرين .









وذلك لاستكشاف الآثـار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المعقدة للجائحة من خلال عدسة الاستدامة وبحث الفرص لفهم وتعزيز جهود الاستجابة والتعافي المستدامين مع التركيز على الآثار المترتبة من الجائحة من خلال عدسة الاقتصاد الدائري للكربون (CCE) في القطاعات التالية: