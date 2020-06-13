بسبب التزاحم.. زيادة أماكن تطعيم شلل الأطفال بدمنهور في البحيرة (صور)

قررت الإدارة الصحية بدمنهور بمحافظة البحيرة، زيادة أماكن وفرق تطعيم الأطفال ضد الشلل بالحقن سولك الجزيئي، والذي بدأ الأسبوع الماصي، وشهد زحاما شديدا وسوء تنظيم لدخول وخروج المواطنين مما يشكل خطورة وانتشار لفيروس كورونا المستجد بينهم.





وأوضحت الإدارة الصحية بدمنهور، في بيان عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن التطعيم سيكون طوال أيام الأسبوع ماعدا يوم الجمعة، وذلك بالأماكن الآتية، "مكتب صحة أول، مكتب صحة ثان، مكتب صحة ثالث، مكتب صحة المركز، مركز طبي ناصر، مركز طبي أبو الريش، رعاية طفل الهلال، رعاية شبرا"، وذلك لحين الإنتهاء من تطعيم جميع الأطفال المستهدفين.





كما سيتم العمل فترة مسائية برعاية طفل الهلال، وتكليف فريق من العاملين والرائدات للقيام بتنظيم المترددين والحفاظ على التباعد الجسدي بما لايقل عن متر، وكذا تم التنسيق مع مديرية الأمن لإتخاذ الإجراء القانوني في حالة عدم الالتزام.





وكانت مديرية الصحة والسكان بالبحيرة، أعلنت بدء مبادرة لتطعيم الأطفال بالحقن سولك الجزيئي، بجرعتين من طعم شلل الأطفال المعطل بالحقن سولك يفصل بينهما شهر، وذلك لمواليد من 1 يونيه 2016 وحتي 22 مارس 2018، بجميع مكاتب الصحة.





وكان عدد من المواطنين المترددين علي مكتب صحة برغش بدمنهور، أكدوا أنهم فوجئوا بزيادة الاقبال علي مكاتب الصحة اليوم بعد تردد إشاعة بأن اليوم الخميس هو آخر أيام الحملة وذلك علي الرغم من اعلان مديرية الصحة بامتدادها لمدة شهر، مشيرين أن سوء التنظيم بالمكاتب وعدم اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة سواء التباعد الاجتماعي او توفير اماكن انتظار للمواطنين، سيساهم بشكل كبير في انتشار فيروس كورونا المستجد.





تطورات إصابات ووفيات كورونا





وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت مساء أمس الجمعة، خروج 417 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11108 حالة.





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12493 حالة، من ضمنهم الـ 11108 متعافين، مشيرًا إلى تسجيل 1577 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بجانب وفاة 45 حالة جديدة.





وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مؤكدًا أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وأضاف أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 41303 حالات من ضمنهم 11108 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1422 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.