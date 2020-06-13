الليلة..أصالة تروج لأغنيتها الجديدة "جيتني مكسور"





تستعد الفنانة أصالة نصر، لطرح اغنية جديدة الليلة بعنوان "جيتني مكسور"، على قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".وروجت أصالة، لأغنيتها الجديدة من خلال نشر البوستر التشويقي لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلقت نصر، على البوستر قائله: "بكلّ سعاده وفخر تشرّفت بالغناء منّ أشعار صاحب السموّ الشيخ ناصر بن حمد آل خليفه.. والحلو في هذا الإعلان عنها هو أنّكم لنّ تنتظروا سوى ساعات قليله لنستمتع جميعًا معًا هذا المساء بعمل كلّ منّ شارك فيه سعى بأنّ يُجاري رقيّ كلماته لأنّها نابعه منّ شعور رجل شهدت له الدّنيا بجميل خلقه وسموّه ناصر المظلومين أنا معكم بانتظارها أراقب السّاعه لأحيا معكم وقتًا بالنسبة لي منّ كلّ الأوقات هو الأحلى".