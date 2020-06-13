فرنسا تهدد برد أوروبي قوى ضد اى عقوبات تجارية أمريكية

السبت 13/يونيو/2020 - 02:45 م
بوابة الفجر
حذرت وزارة المالية الفرنسية من أن أي عقوبات تجارية أمريكية بسبب فرض ضرائب على الخدمات الرقمية سيقابل برد أوروبي واسع.


ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن متحدثة باسم وزارة الاقتصاد والمالية أمس، قولها، "إن التهديدات بفرض عقوبات تجارية غير مقبولة، وسيتصرف الاتحاد الأوروبي بشكل سريع وحاسم في حال ما تم تجسيدها على أرض الواقع". وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية، "إنه بشأن ذلك، كما في كل الأمور الأخرى المتعلقة بالتجارة، سيرد الاتحاد الأوروبي ككيان واحد"، بحسب "الألمانية".


تأتي هذه التصريحات عقب اجتماع لدول الاتحاد الأوروبي أمس الأول، حيث يجرى تحقيق تجاري أمريكي بشأن ضرائب مقترحة أو سن قوانين بشأنها، كي يتم فرضها على الخدمات الرقمية، ويمكن أن يكون هذا التحقيق التجاري مقدمة لفرض رسوم جمركية إذا ما تم إثبات أن الإجراءات تمثل تمييزا ضد الشركات الأمريكية.


ووقعت فرنسا وإيطاليا والنمسا على قوانين لفرض ضرائب على الخدمات الرقمية، بينما تدرس إسبانيا وجمهورية التشيك اقتراحات مشابهة في برلماناتهما.

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