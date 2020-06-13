أصالة تشيد بأغنية أميمة طالب الجديدة

السبت 13/يونيو/2020 - 02:41 م
بوابة الفجر
رشا عادل
أشادت الفنانة أصالة نصر، بأغنية الفنانة أميمة طالب الجديدة التي تحمل اسم "يا سيدي"، التي طرحتها مؤخرًا، وذلك من خلال نشر تغريدة جديدة، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".


وكتبت أصالة، خلال التغريدة: "‏أحلى صباح الخير.. أغنية رائعة بكلّ تفاصيلها.. مبروك غاليتي أميمة".


أغنية "ياسيدي"، طرحتها أميمة طالب، مؤخرًا على قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من كلمات سعود بن محمد العبدالله الفيصل، وألحان عزوف، ومن توزيع هشام السكران.


يذكر أن آخر أعمال أصالة نصر، أغنية "سلام سلام" التي قدمتها في الحلقة الأخيرة من مسلسل "الأختيار" الذي يحاكي قصة استشهاد أحمد صابر المنسي، والأغنية من كلمات محمد البوغة.

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