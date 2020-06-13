تعرف على أسعار هواتف Redmi Note 9 الجديدة في مصر





أطلقت شاومى العالمية هاتفيين جديدين فى مصر وهما Redmi Note 9 & Redmi Note 9 Pro والذي يؤكد على سيطرة شاومى على الفئة المتوسطة من الهواتف المحمولة عالميًا ومحليًا رغم أرتفاع أسعار الهواتف المحمولة بصفة عامة في السوق إلا أن شاومي نتيجة الثقة التي تتمتع بها لدى عملائها الحاليين والجدد دائما ما تضع هذه الثقة في الاعتبار من خلال طرح هواتف بأسعار تنافسية وخصائص ومميزات غير مسبوقة رغم فرض ضرائب جديدة على أجهزة الهواتف المحمولة تصل إلى 5% من قيمتها .









أبرز خصائص هاتف Redmi Note 9









تقدم شاومي هاتف Redmi Note 9 بشاشة IPS LCD بحجم 6.53 بوصة بدقة FHD+ وبتصميم الكاميرا الأمامية على شكل ثقب في الشاشة. هذه الكاميرا هي كاميرا وحيدة بدقة 13 ميجابيكسل ، وفي الجهة الأخرى من الهاتف تتواجد كاميرا خلفية رباعية ، حيث تأتي الكاميرا الأساسية بدقة 48 ميجابيكسل وهي نفس الكاميرا المتواجدة في Redmi Note 9S الكاميرا الثانية في هذا الهاتف هي كاميرا Ultra Wide بدقة 8 ميجابيكسل ، وتعتبرالكاميرتان الثالثة والرابعة تأتيان بدقة 2 ميجبابيكسل لكل منهما ولكن الأولى مخصصة للعزل والثانية من نوع Macro مستشعر بصمة الإصبع في هذا الهاتف يتواجد أسفل الكاميرا الخلفية الرباعية.









وتأتي مفاجئة شاومي في هذا الهاتف من اعتمادها على أحد معالجات MediaTek بعد أن كانت قد أجرت هذه الخطوة من قبل في هواتف 8Redmi Note. المعالج المستخدم في هذا الهاتف هو Helio G85 رفقة خيارين لذاكرة الوصول العشوائي بين 3 جيجابايت و 4 جيجابايت وخيارين لذاكرة التخزين الداخلية بين 64 جيجابايت و 128 جيجابايت.





وزودت شاومي هذا الهاتف ببطارية بسعة 5020 ميللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 وات.









أبرز خصائص هاتف Redmi Note 9 Pro









ويأتي هذا الهاتف من شاومي ببعض التغيرات مقارنة بالهاتف السابق أبرزها تغيير المعالج، الكاميرا، الشاشة ومكان مستشعر بصمة الإصبع.





فالشاشة في Redmi Note 9 Pro هي شاشة LCD أيضاً نفس الدقة ولكن بحجم أكبر 6.67 بوصة، وتأتي الكاميرا الأمامية بنفس التصميم ولكن الثقب في المنتصف وتم زيادة دقة الكاميرا لتكون 16 ميجابيكسل ، بينما الكاميرا الخلفية هنا لم تشهد تغير ضخم حيث تم استبدال الكاميرا الأساسية بأخرى بدقة 64 ميجابيكسل بالإضافة لاستبدال الكاميرا الـ Macro بأخرى بدقة 5 ميجابيكسل.





التغيير الأبرز في الهاتف هو تغيير المعالج حيث اعتمدت شاومي في Redmi Note 9 Pro على معالج كوالكوم Snapdragon 720G. الهاتف شهد أيضاً زيادة في حجم ذاكرة الوصول العشوائي لتكون 6 جيجابايت لكافة الإصدارات بخلاف ذاكرة التخزين الداخلية التي تتراوح بين 64 جيجابايت و 128 جيجابايت. بطارية الهاتف ستكون بنفس السعة ولكنها ستدعم الشحن السريع بطاقة 30 وات بدلاً من 18 وات ،مستعشر بصمة الإصبع سيتواجد على الجانب الأيمن مدمج معه زر قفل شاشة الهاتف.









هاتف Redmi Note 9 سيتوافر بإصدارين الأول 3 جيجابايت/ 64 جيجابايت بسعر 2777 جنيه أما الإصدار الثاني 4 جيجابايت/ 128 جيجابايت متوافر بسعر 3099 جنيه.





هاتف Redmi Note 9 Pro سيتوافر أيضاً بإصدارين، الأول 6 جيجابايت/ 64 جيجابايت بسعر 3888 جنيه والثاني 6 جيجابايت/ 128 جيجابايت بسعر4299 جنيه .