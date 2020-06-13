بالصور.. فض تجمعات سوق السبت في أبو المطامير بالبحيرة

فض موظفو الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة وقوات الشرطة، تجمعات سوق السبت، وتم مصادرة الإشغالات وإعادة فتح الطريق أمام المارة، وجاء ذلك في استجابة سريعة لاستغاثات أهالي المدينة بعد افتراش الباعة الجائلين منطقة السوق وتسببوا في حدوث زحاما شديدا بين المواطنين.





وكانت مدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، شهدت زحامًا شديدًا منذ الساعات الأولى من صباح اليوم بمنطقة سوق السبت، وافترش الباعة أرض السوق رغم التحذير من التجمعات داخل الأسواق، لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد.





وتجاهل الباعة المتجولون، قرار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بإلغاء إقامة الأسواق العشوائية للحد من انتشار فيروس كورونا وقيامهم بإقامة السوق ضاربين بالقرار عرض الحائط وغلق الشارع.





تطورات إصابات ووفيات كورونا

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت مساء أمس الجمعة، عن خروج 417 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11108 حالة.





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12493 حالة، من ضمنهم الـ 11108 متعافين، مشيرًا إلى تسجيل 1577 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بجانب وفاة 45 حالة جديدة.





وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مؤكدًا أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وأضاف أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 41303 حالات من ضمنهم 11108 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1422 حالة وفاة.



