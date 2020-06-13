رواد السوشيال ميديا يكشفون عن مخططات ناشط السبوبة جمال عيد عميل الإخوان الإرهابية

السبت 13/يونيو/2020 - 02:30 م
بوابة الفجر
فضح رواد السوشيال ميديا، ناشط السبوبة والكذاب العميل جمال عيد، وكشفوا عن مخططاته لتنفيذ أجندة جماعة الإخوان الإرهابية لنشر الفوضى والتخريب بالبلاد.

وطالب رواد السوشيال ميديا، في تدويناتهم عبر موقع التواصل الاجتماعي، بفتح التحقيقات في البلاغات المقدمة ضد الخائن جمال عيد وشهرته جمال سفارات بتهمة التحريض ضد الدولة ومؤسساتها والإساءة إليها.

كما أكد الرواد: "مطالب جماهيرية بمحاكمة كل من يحاول الإضرار بأمن الوطن وعلى رأسهم الكذاب جمال عيد الذي صدع الجميع بافتراءاته على المؤسسات الوطنية التي تعمل على حماية الوطن ومكافحة أمثاله من الخونة".

وأوضح رواد السوشيال: "المصريين الشرفاء الواعين لن يخدعهم كذب أمثال الخائن جمال عيد.. فهم يعرفون انك من المنافقين والممولين من جهات أجنبية مشبوهة علشان تحاول انت وأمثالك هدم الوطن".

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