عاجل.. الزمالك يعلن تجديد عقد كارتيرون لموسم إضافي

السبت 13/يونيو/2020 - 02:32 م
كارتيرون
كارتيرون
رامي بشاي
أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك تجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي لفريق الكرة الأول لمدة موسم إضافي، لينتهي تعاقد الأبيض مع المدرب بنهاية موسم ٢٠٢٠/٢٠٢١.

ونشرت الصفحات الرسمية لنادي الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صورة للمدرب الفرنسي وكتبت : باتريس كارتيرون معنا لمدة موسم آخر". 

وتابعت: "تمنوا حظًا جيدا لمدربنا في مواصلة حصد البطولات". 

وقد أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في وقت سابق عقد جلسة مع المدرب ظهر اليوم لإتمام الاتفاق وتجديد التعاقد والإعلان بشكل رسمي.

يذكر أن الفرنسي باتريس كارتيرون تولى المهمة التدريبية لنادي الزمالك في بداية الموسم الحالي، خلفا للصربي ميتشو، حيث نجح في تحقيق ببطولتي السوبر المصري والإفريقي والصعود إلى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتوقف النشاط الكروي في مصر حاليا على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي راح ضحيته آلاف الآشخاص حول العالم، وملايين المصابين.

عاجل.. الزمالك يعلن تجديد عقد كارتيرون لموسم إضافي
عاجل.. الزمالك يعلن تجديد عقد كارتيرون لموسم إضافي

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