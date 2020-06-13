سيرينا ويليامز تدرس الانسحاب من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

السبت 13/يونيو/2020 - 02:28 م
سيرينا ويليامز
سيرينا ويليامز
تدرس سيرينا وليامز عدم المشاركة في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس في ظل القيود التي من المتوقع أن يتخذها المسئولون عن البطولة.

أبدى كل من الصربي نوفاك ديوكوفيتش، والإسباني رافائيل نادال، شكوكهما بالفعل حول التواجد هذا الصيف في "فلاشينغ ميدوز"، للمشاركة في البطولة الكبرى التي سيغيب عنها السويسري روجيه فيدرير بسبب الإصابة.

والآن، أبدى مدرب ويليامز، باتريك مراد أوغلو، شكوكه في أن تكون بطلة أمريكا المفتوحة ست مرات، مهتمة بالسعي للحصول على الكأس السابعة هذا العام.

وقال مراد أوغلو في برنامج إذاعي: "أعتقد أن سيرينا ترغب في خوض البطولة بنسبة 100%، لكنني لا أعرف كيف يمكنها الذهاب إلى هناك مع شخص واحد فقط".

وأوضح: "لا يمكنني تخيل سيرينا دون ابنتها لمدة ثلاثة أسابيع، لذا ربما ستدربها ابنتها؟".

وهناك قيود مقترحة بسبب جائحة فيروس كورونا، تسمح لكل لاعب باصطحاب شخص واحد فقط في البطولة كل يوم.

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سيرينا ويليامز رياضة جائحه كورونا بطولة امريكا المفتوحة للتنس اخبار الرياضة

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