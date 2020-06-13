"شباب الصحفيين" تطالب بالتحقيق في البلاغات المقدمة ضد جمال عيد بتهمة التحريض والإساءة للدولة المصرية

كما واصلت جبهة شباب الصحفيين، بالتحقيق في البلاغات المقدمة ضد ناشد االسبوبة الكذاب جمال عيد بتهمة التحريض والإساءة للدولة المصرية.





كما واصلت الجبهة، في كشف وفضح مخططات ناشط السبوبة الكذاب جمال عيد الذي ينفذ أجندة جماعة الإخوان الإرهابية لنشر الفوضى والتخريب بالبلاد مقابل الحصول على حفنة من الدولارات الحرام.





من جهته، قال هيثم طوالة رئيس الجبهة، إننا نطالب ببدء التحقيقات في البلاغات المقدمة ضد العميل الخائن جمال عيد وشهرته جمال سفارات بتهمة التحريض ضد الدولة ومؤسساتها والإساءة لها,





وأكد طوالة، في تصريحات صحفية، اليوم، أن هناك مطالب جماهيرية بمحاكمة كل من يحاول الإضرار بأمن الوطن وعلى رأسهم الكذاب جمال عيد الذي صدع الجميع بإفتراءاته على المؤسسات الوطنية التي تعمل على حماية الوطن ومكافحة أمثاله من الخونة.





وأوضح أن ما يفعله جمال عيد وأمثاله لن يؤثر في أبناء الشعب الواعي المدرك لما يحاك حوله من مؤامرات والمصريون الشرفاء الواعين لن يخدعهم كذب الخائن جمال عيد وأمثاله.. فهم يعرفون أنك يا جمال من المنافقين والممولين من جهات أجنبية مشبوهة علشان تحاول أنت وأمثالك هدم الوطن.