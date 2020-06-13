"شباب الصحفيين" تطالب بالتحقيق في البلاغات المقدمة ضد جمال عيد بتهمة التحريض والإساءة للدولة المصرية

السبت 13/يونيو/2020 - 02:26 م
بوابة الفجر
كما واصلت جبهة شباب الصحفيين، بالتحقيق في البلاغات المقدمة ضد ناشد االسبوبة الكذاب جمال عيد بتهمة التحريض والإساءة للدولة المصرية.

كما واصلت الجبهة، في كشف وفضح مخططات ناشط السبوبة الكذاب جمال عيد الذي ينفذ أجندة جماعة الإخوان الإرهابية لنشر الفوضى والتخريب بالبلاد مقابل الحصول على حفنة من الدولارات الحرام.

من جهته، قال هيثم طوالة رئيس الجبهة، إننا نطالب ببدء التحقيقات في البلاغات المقدمة ضد العميل الخائن جمال عيد وشهرته جمال سفارات بتهمة التحريض ضد الدولة ومؤسساتها والإساءة لها,

وأكد طوالة، في تصريحات صحفية، اليوم، أن هناك مطالب جماهيرية بمحاكمة كل من يحاول الإضرار بأمن الوطن وعلى رأسهم الكذاب جمال عيد الذي صدع الجميع بإفتراءاته على المؤسسات الوطنية التي تعمل على حماية الوطن ومكافحة أمثاله من الخونة.

وأوضح أن ما يفعله جمال عيد وأمثاله لن يؤثر في أبناء الشعب الواعي المدرك لما يحاك حوله من مؤامرات والمصريون الشرفاء الواعين لن يخدعهم كذب الخائن جمال عيد وأمثاله.. فهم يعرفون أنك  يا جمال من المنافقين والممولين من جهات أجنبية مشبوهة علشان تحاول أنت وأمثالك هدم الوطن.

أخبار تهمك

عاجل| كورونا يضرب الصين مرة أخرى.. وإغلاق أجزاء من العاصمة

منذ حوالي 8 ساعات

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

منذ يوم

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليف جديد من السيسي

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. تطورات سلبية جديدة في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

تطور جديد بشأن مصير رمضان صبحي مع الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 14 ساعة

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

منذ يوم

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الصحة: تسجيل 1577 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و45 وفاة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مصير الدوري

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. ظهور نتيجة المسحة الثانية لرجاء الجداوي

منذ يوم

لأول مرة.. "مكافحة كورونا" تكشف موعد وتفاصيل مرحلة ذروة انتشار الفيروس بمصر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل ...الذهب يسجل سعر تاريخي جديد في مصر..اعرف السبب

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة.. تعرف على السبب الرئيسي لإنشاء سد النهضة (فيديو)

منذ يوم

تصريحات نارية لمصطفى ثابت حول علاقة قطر بتركيا ومصير ليبيا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من المحكمة ضد "شيري هانم" و"زمردة"

منذ ساعتين و 49 دقيقة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:19 م

عاجل.. رئيس الوزراء يكشف عن تكليف جديد من السيسي

عاجل.. تطورات سلبية جديدة في أزمة سد النهضة

11:23 ص

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

08:36 ص

قرار عاجل من المحكمة ضد "شيري هانم" و"زمردة"

12:03 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مصير الدوري

12:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم