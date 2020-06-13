محافظ الدقهلية: أثق بالكوادر الطبية.. والمنصورة عاصمة الطب (صور)

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية: إن أن الدقهلية من أولى محافظات مصر في تطبيق خدمة توصيل أدوية علاج فيروس كورونا للمنازل وتوافر المستلزمات الطبية اللازمة، مؤكدا على ثقته التامة في كوادر مديرية الصحة والاطقم الطبية العاملة وجهودهم المتميزة.





وعقد المحافظ، اليوم السبت، اجتماعا مع مديري الإدارات والمستشفيات بمديرية الصحة لتناول سبل تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين.





وأكد محافظ الدقهلية ضرورة حسن إستقبال المرضى والمترددين باعتبارها من أهم مراحل العلاج وترسم صورة إيجابية عن المؤسسة، مشيرا إلى أن الدقهلية عاصمة الطب ونتمنى أن تظل هكذا دائما.





وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة تعظيم الايجابيات في القطاع الصحي وحسن توزيع المستلزمات والأدوات على جميع مستشفيات المحافظة بما يضمن توفير الخدمة الطبية اللائقة فيها جميعا.





وأعرب محافظ الدقهلية عن استعداده الكامل لتوفير كافة أوجه الدعم اللازمة للكوادر الطبية والمستلزمات الطبية، موجها لوكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية للتطبيق الجاد لارتداء الكمامات من قبل المواطنين.





ووجه محافظ الدقهلية للدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بضرورة تناوب الاطقم الطبية للعمل في مستسفيات العزل البالغ عددهم 28 بالإضافة إلى مستشفى عزل تمي الامديد لتلبية كافة احتياجات المرضى على مدار اليوم.





تطورات إصابات ووفيات كورونا





وفي سياق آخر، كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت مساء أمس الجمعة، خروج 417 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11108 حالة.





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12493 حالة، من ضمنهم الـ 11108 متعافين، مشيرًا إلى تسجيل 1577 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بجانب وفاة 45 حالة جديدة.





وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مؤكدًا أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



