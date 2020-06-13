بوابات تعقيم إلكترونية بكليات جامعة الأقصر استعدادًا لامتحانات السنوات النهائية "صور"

أجرى الدكتور بدوي شحات، رئيس جامعة الأقصر، اليوم السبت، جولة ميدانية تفقد خلالها، عمليات تركيب بوابات التعقيم داخل الكليات والمدن الجامعية المختلفة، وذلك استعدادًا لامتحانات السنوات النهائية.





وحرصت جامعة الأقصر، على تركيب بوابات تعقيم إلكترونية، مصنوعة من الصلب ومطلية بدهان إلكتروستاتيك والمزودة بـ4 رشاشات تعقيم، لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرق النهائية.





وأوضح "شحات"، أن ذلك يأتي في إطار حرص الجامعة على سلامة وصحة طلابها أثناء تأدية امتحانات نهاية العام، وتنفيذًا لتعليمات الدولة باتخاذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا المستجد.

كما أكد رئيس جامعة الأقصر، على مراعاة أقصي درجات الدقة والجودة في عملية التعقيم وتذليل كافة العقبات أمام الطلاب أثناء فترة الامتحانات.



