مخاوف من موجة جديدة لفيروس كورونا بسوق للجملة في بكين

وضع أحد أحياء العاصمة الصينية، بكين، نفسه على أساس "زمن الحرب" وحظر العاصمة السياحة والأحداث الرياضية، اليوم السبت، بعد أن أثارت مجموعة من إصابات فيروس كورونا المستجد التي تتمحور حول سوق الجملة الرئيسية مخاوف من موجة جديدة من الفيروس.





وقال تشو جونوي، مسؤول المنطقة، في مؤتمر صحفي: "تم اختبار 54 شخصًا من بين 517 تم فحصهم باستخدام مسحات حلق في سوق شينفادي في منطقة فنجتاى بجنوب غرب المدينة"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".





وأضاف، أن أيًا من الحالات لم تظهر عليه أعراض فيروس كورونا، لكنه أوضح، أن 11 حيًا بالقرب من السوق، والتي تدعي أنها أكبر سوق الجملة الزراعية في آسيا، تم إغلاقها مع وضع حراس على مدار 24 ساعة.





كما قال "تشو": "وفقاً لمبدأ وضع سلامة الجماهير والصحة أولاً ، فقد اعتمدنا إجراءات الإغلاق لسوق شينفادي والأحياء المحيطة بها. المنطقة في وضع الطوارئ في زمن الحرب".





يأتي إغلاق السوق والقيود الجديدة مع تزايد المخاوف بشأن الموجة الثانية من الجائحة، التي أصابت أكثر من 7.66 مليون شخص في جميع أنحاء العالم وقتلت أكثر من 420،000.





كما أنها تؤكد على أنه حتى في البلدان التي حققت نجاحًا كبيرًا في الحد من انتشار الفيروس، يمكن أن تنشأ التجمعات بسهولة في بعض الأحيان.





تم إغلاق سوق شينفادي بالكامل في الساعة الثالثة من صباح اليوم السبت (1900 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة)، بعد أن أفيد عن إصابة رجلين يعملان في مركز أبحاث اللحوم قاما بزيارة السوق مؤخرًا. ولم يتضح على الفور كيف أصيبوا.





واليوم السبت، أغلقت مداخل السوق ووقفت الشرطة. وكانت سلطات بكين قد أوقفت في وقت سابق تجارة لحوم البقر والضأن في السوق وأغلقت أسواق الجملة الأخرى في جميع أنحاء المدينة.





يخططون لأكثر من 10,000 شخص في سوق شينفادي لإجراء اختبارات الحمض النووي للكشف عن عدوى الفيروس.



