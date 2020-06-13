في 7 معلومات.. "لقاح كوكتيل" قد ينجح في مواجهة كورونا

يوما بعد الآخر، تظهر تجارب جديدة على لقاحات مختلفة، أملا من العلماء أن يصلوا إلى علاج ينهي فيروس كورونا من العالم، ذلك الوباء الذي سيطر على فكر الحكومات طيلة الأشهر الأخيرة.





وآخر محاولات العلماء لاكتشاف لقاح لفيروس كورونا كانت بتجربة أطلق عليها كوكتيل الأجسام المضادة، ويقدم "الفجر" أبرز المعلومات عنها في السطور الأتية:





- التجربة أطلقتها شركة ريجينيرون وهي شركة للصناعات الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية ومقرها نيويورك بالولايات المتحدة.





- الشركة أطلقت عليه اسم REGN-COV2 كما أنها قد مهدت الطريق لإنتاج مركب الجسم المضاد في مصنعها في نيويورك، ويتم حاليًا اختبار هذا العلاج الذي وصفته الشركة بالكوكتيل بهده الكشف عن قدرته في علاج فيروس كورونا ويمنعه في المرضى في مواقع متعددة في جميع أنحاء الولايات المتحدة من عدمه.





- طورت الشركة مضادين من الأجسام المضادة قد يمنعان فيروس كورونا، مؤكدة أن بحلول نهاية الصيف، قد تكون لديها بيانات كافية للاستخدام الواسع.





- العلاج يحتوي على بروتينين مناعيين يأمل الأطباء أن يرتبطا ببروتينات ارتفاع الفيروس، والبروتينات صنعها الجهاز المناعي للجسم، والتي تتعرف على الفيروسات الغازية وتمنعها، وتحاربها.





- تصميم كوكتيل شركة" ريجينيرون "الذي يحتوي على جسم مضاد تصنعه الشركة، وثاني للذين تعافوا من فيروس كورونا COVID-19 - بحيث يرتبط الجسمان المضادان ببروتين ارتفاع فيروس كورونا التاجي، مما يحد من قدرة الفيروسات على الهروب.





- وحسب الأبحاث التي أجرتها الشركة، أظهرت الأجسام المضادة بأنها واعدة بالارتباط ببروتين "السنبلة" بفيروس كورونا، ومنع الفيروسات التاجية من إصابة الخلايا البشرية.





- العلاج سيكون مفيدًا حتى إذا تم تطوير لقاح لفيروس كورونا نظرًا لأن كبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة لا يستجيبون جيدًا للقاحات.



