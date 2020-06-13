في 7 معلومات.. "لقاح كوكتيل" قد ينجح في مواجهة كورونا
السبت 13/يونيو/2020 - 02:18 م
أحمد القاسم
يوما بعد الآخر، تظهر تجارب جديدة على لقاحات مختلفة، أملا من العلماء أن يصلوا إلى علاج ينهي فيروس كورونا من العالم، ذلك الوباء الذي سيطر على فكر الحكومات طيلة الأشهر الأخيرة.
وآخر محاولات العلماء لاكتشاف لقاح لفيروس كورونا كانت بتجربة أطلق عليها كوكتيل الأجسام المضادة، ويقدم "الفجر" أبرز المعلومات عنها في السطور الأتية:
- التجربة أطلقتها شركة ريجينيرون وهي شركة للصناعات الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية ومقرها نيويورك بالولايات المتحدة.
- الشركة أطلقت عليه اسم REGN-COV2 كما أنها قد مهدت الطريق لإنتاج مركب الجسم المضاد في مصنعها في نيويورك، ويتم حاليًا اختبار هذا العلاج الذي وصفته الشركة بالكوكتيل بهده الكشف عن قدرته في علاج فيروس كورونا ويمنعه في المرضى في مواقع متعددة في جميع أنحاء الولايات المتحدة من عدمه.
- طورت الشركة مضادين من الأجسام المضادة قد يمنعان فيروس كورونا، مؤكدة أن بحلول نهاية الصيف، قد تكون لديها بيانات كافية للاستخدام الواسع.
- العلاج يحتوي على بروتينين مناعيين يأمل الأطباء أن يرتبطا ببروتينات ارتفاع الفيروس، والبروتينات صنعها الجهاز المناعي للجسم، والتي تتعرف على الفيروسات الغازية وتمنعها، وتحاربها.
- تصميم كوكتيل شركة" ريجينيرون "الذي يحتوي على جسم مضاد تصنعه الشركة، وثاني للذين تعافوا من فيروس كورونا COVID-19 - بحيث يرتبط الجسمان المضادان ببروتين ارتفاع فيروس كورونا التاجي، مما يحد من قدرة الفيروسات على الهروب.
- وحسب الأبحاث التي أجرتها الشركة، أظهرت الأجسام المضادة بأنها واعدة بالارتباط ببروتين "السنبلة" بفيروس كورونا، ومنع الفيروسات التاجية من إصابة الخلايا البشرية.
- العلاج سيكون مفيدًا حتى إذا تم تطوير لقاح لفيروس كورونا نظرًا لأن كبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة لا يستجيبون جيدًا للقاحات.
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صورة,عادي
أصدر رجائي عطية نقيب المحامين، اليوم السبت، قرارا بصرف الكمامة للمحامين بجنيهين فقط على أن تتحمل النقابة فارق السعر المشتراه به من القوات المسلحة.
وجاء ذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة، والكمية المنصرفة للنقابة العامة من الكمامات من القوات المسلحة، وعلى الجدول المعد بمعرفة الأستاذة فاطمة الزهراء غنيم، عضو المجلس، بمعدل توزيع الكمامات على النقابات الفرعية بنسبة عدد أعضاء الجمعية العمومية لكل منها.
تطورات إصابات ووفيات كورونا
وفي سياق آخر، كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت مساء أمس الجمعة، خروج 417 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11108 حالة.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12493 حالة، من ضمنهم الـ 11108 متعافين، مشيرًا إلى تسجيل 1577 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بجانب وفاة 45 حالة جديدة.
وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مؤكدًا أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وأضاف أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 41303 حالات من ضمنهم 11108 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1422 حالة وفاة.
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