ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية في تركيا إلى 5.062 مليار دولار

قال البنك المركزي التركي، أمس، "إن عجز ميزان المعاملات الجارية في البلاد اتسع في أبريل إلى 5.062 مليار دولار، وهو ما يزيد على توقعات كانت تقدر بنحو 4.5 مليار دولار.





وبحسب "رويترز"، يأتي العجز المسجل في مارس، بعد أن سجل ميزان المعاملات الجارية عجزا بنحو 4.844 مليار دولار، وتراجعات متلاحقة للعملة.





وذكر محللون أن عوامل تراجع سعر الليرة التركية أمام الدولار تمثلت في ارتفاع معدلات التضخم وتزايد البطالة، وبطء النمو الاقتصادي.





وتهاوي سعر العملة دفع البنك المركزي التركي إلى سحب ملايين الدولارات من احتياطياته من العملات الأجنبية لشراء الليرة لدعمها، وللحيلولة دون مزيد من الانهيار أمام الدولار، ووصل الحد إلى فرض قيود جديدة على الأجانب الذين يجرون معاملات بالعملة التركية لمنع المضاربة.



