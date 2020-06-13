موهبة كندية تثير الصراع بين مانشستر يونايتد وأرسنال

كشف تقرير صحفي إنجليزي اليوم، دخول ناديي مانشستر يونايتد وأرسنال في صراع، حول أحد المواهب البلجيكية، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





ووفقاً لصحيفة "ذا صن" البريطانية، نقلاً عن جريدة HLN البلجيكية، فإن مانشستر يونايتد وأرسنال يرغبان في ضم المهاجم الكندي جوناثان ديفيد، مهاجم نادي جينت البلجيكي.





وأضافت الصحيفة، أن عملاقي إنجلترا إنضما لأندية إنتر ميلان وبورتو وأياكس وإيفرتون وليستر سيتي وليفربول، للتعاقد من اللاعب صاحب الـ20 عاماً.





وأكدت الصحيفة، أن النادي البلجيكي لن يتخلى عن اللاعب بأقل من 25 مليون يورو هذا الصيف، بالإضافة لبعض المتغيرات.





وتألق اللاعب الشاب بشكل كبير مع الفريق، حيث سجل 23 هدفاً ومرر 10 تمريرات حاسمة، خلال 40 مباراة خاضها مع الفريق في البطولات المختلفة.





ويشار إلى أن اللاعب تمكن من التفوق على مواطنه ألفونسو ديفيز ظهير نادي بايرن ميونخ الألماني، في جائزة أفضل لاعب كندي عن العام الماضي 2019.



