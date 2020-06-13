تدابير مكافحة كورونا.. مشروعات تفقدها رئيس الوزراء في 6 أكتوبر

السبت 13/يونيو/2020 - 02:16 م
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي
ياسمين مبروك
في ضوء متابعة تدابير الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مع تذليل العقبات أمام المستثمرين لتوسيع نطاق أعمالهم، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عددًا من المشروعات والمصانع ب 6 أكتوبر.

وترصد "الفجر"، المشروعات التي تفقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم.

محطة معالجة مياه الصرف الصحي

استهل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جولته التفقدية، صباح اليوم السبت، بزيارة محطة معالجة مياه الصرف الصحي في أبو رواش.

وتعتبر محطة معالجة مياه الصرف الصحي، من أكبر محطات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية، والتي عملت الحكومة على تطويرها وتحديثها خلال الفترة الماضية، حيث تخدم المحطة 9 ملايين نسمة، وتبلغ تكلفته 7 مليارات جنيه.

وتضمن مشروع التطوير والتحديث رفع نظام المعالجة القائم، من المعالجة الابتدائية إلى المعالجة المتقدمة، طبقًا للمعايير التي تحددها وزارة الصحة، وتنفيذ توسعات للمحطة بطاقة 400 ألف متر مكعب في اليوم، لتصل الطاقة الإجمالية للمحطة إلى 1.6 مليون متر مكعب يوميًا.

مصنع شركة "يونيليفر"

كما تفقد رئيس مجلس الوزراء، مصنع شركة "يونيليفر مشرق للصناعة والتجارة"، حيث رافقه خلال الزيارة، نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتعتبر شركة "يونيلفر مشرق للصناعة والتجارة"، ذات استثمار إنجليزي – هولندي، وتتواجد في مصر منذ قرابة 30 عامًا وتعمل في مجال المنتجات الاستهلاكية السريعة في قطاعات الصناعات الغذائية ومنتجات التجميل والعناية الشخصية ومنتجات العناية المنزلية.

مصنع لإنتاج الضفائر الإلكترونية للسيارات

كما تجول رئيس الوزراء، في المصنع الجديد الذي أقامته شركة "إس إي وايرنج سيستمز إيجيبت"، لإنتاج الضفائر الإلكترونية للسيارات الكهربائية، وهي إحدى شركات "سوميتومو" العالمية، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تفقد عددًا من المصانع بمدينة السادس من أكتوبر اليوم السبت، ورافقه خلال الزيارة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتستهدف جولة رئيس الوزراء، اتباع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تستهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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