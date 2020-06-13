مصدر بالجبلاية: لا يوجد توجه لإلغاء الدوري.. نواجه حرب شائعات

السبت 13/يونيو/2020 - 02:12 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
الفجر الرياضي
قال مصدر باللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة إنه لا يوجد أي توجه لدى اللجنة بإلغاء الدوري الممتاز في نسخته الحالية كما يدعي البعض وأن اللجنة حريصة كل الحرص على استكمال المسابقة ولكن في النهاية القرار يعود للدولة صاحب القرار الفاصل في عودة الدوري من عدمه وفقا لخطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، والذي أكد على أن الحكومة هي وحدها صاحبة قرار عودة الدوري من عدمه وفقا لما تراه في صالح المجتمع في ظل تفشي وباء فيروس كورونا.

أوضح المصدر أن هناك بعض الشخصيات تدعي كذبا أن أعضاء اللجنة يسعون ويجتهدون لإلغاء الدوري، وكيف يكون ذلك واللجنة قدمت تصورا لوزارة الشباب والرياضة لعودة الدوري منذ فترة طويلة ولكن القرار الفيصل في ذلك يعود للحكومة وفقا لما قرره الاتحاد الدولي، ولا يوجد عضو واحد في الجبلاية يسعى لإلغاء الدوري كما يردد البعض والاتحاد يعمل بكل قوة من أجل استئناف النشاط واستكمال الدوري والكأس بما يخدم مصالح الأندية والكرة المصرية.

شدد المصدر على أن اللجنة بذلت مجهودا ضخما في النسخة الحالية من الدوري الذي شهد لأول مرة في التاريخ استخدام تقنية الفار واعتماد كرة موحدة للمباريات وغيره من التطور الهائل وبالتالي حريصة على استكمال ما بدأته وتسعى لاستكمال الدوري ولكن القرار في النهاية يعود للدولة والحكومة.

المصدر شدد على أن الاتحاد قرر كذلك الاجتماع بأندية الدوري والدرجة الثانية وباقي الدرجات للاستماع لآرائهم وتصورهم بشأن عودة النشاط واستكمال المسابقات وهي الاجتماعات التي ستحدد بشكل كبير استكمال الدوري من عدمه لأن الأندية هي صاحبة الدوري ولها كلمة بالتشاور مع الاتحاد في تحديد مصير البطولة، وإذا كان هناك أي رؤية أو توجه لإلغاء الدوري كما يدعي البعض كذبا لما قررت اللجنة الاجتماع بالأندية والاستماع إليها.

المصدر أضاف بأن استخدام أسلوب الضغط على اللجنة من خلال الكتائب المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا لن يجدي نفعا لأن مصلحة الكرة المصرية وعلى رأسها الدوري الممتاز هي الشغل الشاغل للجنة وليس لمصلحة فريق أو ناد بعينه.



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