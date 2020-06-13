491 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات

السبت 13/يونيو/2020 - 02:06 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة الإماراتية، شفاء 815 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و تعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى ليبلغ مجموع حالات الشفاء في الدولة 26,761 حالة.

 

واعلنت الصحية الإماراتية، عن وفاة مصاب واحد وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 288 حالة وفاة.

 

وأعربت الصحة الإماراتية، عن أسفها و خالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفي و تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية و التقيد بالتعليمات و الالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع.

 

وقد أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالإمارات، أكثر من 40 ألف فحص جديد لفئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل و أحدث تقنيات الفحص الطبي، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم.

 

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة و توسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 491 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة و تخضع للرعاية الصحية اللازمة وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 41,990 حالة.

 

 

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