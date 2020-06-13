غدًا.. البرلمان يصوت على 8 مشروعات قوانين (التفاصيل الكاملة)

يستأنف مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، غدًا الأحد، جلساته العامة ولمدة يومين متتالين، لأخذ الرأي النهائي واستكمال مناقشة عدد من مشروعات القوانين، ومن المقرر أن يأخذ مجلس النواب في جلسته غدًا، الرأي النهائي علي 8 من مشروعات القوانين وهم:





1) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.





2) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.





3) مشروع قـانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات.





4) مشروع قـانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.





5) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.





6) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية.





7) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة.





8) مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان.









كما يناقش مجلس النواب، في جلسته غدًا، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قـانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء الـمجلس) بشأن قانون مجلس الشيوخ، وأربعة مشروعـات قـوانين مقدمة من النـواب عبد المنعم العليمي، سلامة الرقيعي، وشريف نادي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء الـمجلس) في ذات الموضوع.





ويناقش أيضًا، مشروع قـانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء الـمجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، بالإضافة إلي قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات،









بينما يستكمل مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الثالثة (2020 2021) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 – 2019 2021 – 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020 2021، بالإضافة إلي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 177 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاق لتسهيل إتاحة تمويل بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولي.







