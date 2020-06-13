آيتن عامر: "مش ناقصني غير ألبوم تامر عاشور الجديد"

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عبرت الفنانة آيتن عامر، عن أكتئابها من الحجر المنزلي من خلال نشر تغريدة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر".





وكتبت آيتن، خلال التغريدة: "هو أنا حاليا حقيقي مش ناقصني غير ألبوم تامر عاشور الجديد".





يذكر أن آخر أعمال آيتن عامر، مسلسل "فرصة تانية" الذي شاركت به خلال السباق الرمضاني 2020، وتدور أحداثة في إطار أجتماعي رومانسي، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة ياسمين صبري وإدوارد وأحمد مجدي وهبة مجدي وسارة الشامي وأحمد الشامي.





كما ظهرت آيتن، خلال السباق الرمضاني 2020 ضيفة شرف في إحدى حلقات المسلسل الكوميدي "رجالة البيت" ل أحمد فهمي وأكرم حسني.