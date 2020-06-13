شقيقة ياسر سامي توضح تفاصيل مرضه

السبت 13/يونيو/2020 - 02:03 م
بوابة الفجر
نور طلعت
نفت ماهي سامي، شقيقة المخرج ياسر سامي، الشائعات التي ترددت أمس حول إصابة شقيقها بالكورونا، مطالبة الجميع أن يكف عن إطلاق معلومات لا أساس لها من الصحة.

وكتبت ماهي، عبر حسابها الخاص بـ"الفيسبوك": "ياسر سامي مصاب بالتهاب رئوي حاد وده لاهماله حساسيه صدر جاتله اثناء تصوير عده ايام في مصنع للحديد ولالتزامه بالتصوير وخوفه من تعطيل المسلسل".

وأضافت: "اهمل حالة صدره وكمل تصوير وكانت النتيجه التهاب رئوي حاد ￼و لسه محدش قال كورونا".

واختتمت حديثها: "ارجوكم الاشاعات دي بتتعب النفسيه جدا ارجووكم".


يذكر أن ياسر سامي أخرج مؤخرا مسلسل النهاية، من بطولة الفنان يوسف الشريف وناهد السباعي وسهر الصايغ، ومن تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.


وحقق المسلسل نجاحًا ساحقًا وحرص الأغلبية على متابعته يوميًا بشهر رمضان مشيدين بالمسلسل وكافة تفاصيله.

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