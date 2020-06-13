رئيس "أزهرية البحر الأحمر" يتفقد لجان الثانوية بحلايب وأبو رماد (صور)

اطمأن ظهر اليوم الشيخ مصطفى أبو زيد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، ويرافقه حسن عبد الباسط مدير إدارة أمن المنطقة الأزهرية، استعدادات لجان الثانوية الأزهرية، والتى من المقرر أن تنطلق خلال الأيام القادمة بحلايب وأبو رماد.





وتفقد رئيس الإدارة المركزية لجنة معهد الشيخ محمد أبو النور زهير بأبو رماد، ولجنة معهد الشيخ محمود شلتوت بحلايب، لمتابعة إجراءات الوقائية باللجان.





يأتى ذلك فى إطار الحرص للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقا للضوابط التى تضمن الحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب وجميع القائمين على أعمال الامتحانات " ملاحظين ورؤساء ووكلاء اللجان والقائمين على مراكز توزيع الأسئلة ".





وأكد " أبو زيد " على التأكد من إجراءات التعقيم والتطهير قبل وبعد الامتحان يوميا، وتطهير غرفة الكنترول ومركز توزيع الأسئلة، والحفاظ على مسافات التباعد الآمنة بين الطلاب داخل اللجان، مع توفر الإشراف الطبى أثناء أداء الامتحانات.





وأضاف رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية أنه تم تجهيز الاستراحات للقائمين على أعمال الامتحانات، والعمل على التطهير والتعقيم المستمر،كما تم توفير كافة المطهرات والمعقمات مع التأكيد على التهوية الجيدة، والتشديد على الالتزام بتنفيذ التعليمات والملاحظات أثناء المتابعة.





وفى سياق متصل واصل أعضاء مؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصرى، توزيع الدعم لمتضررى العمل غير المنتظم بسبب فيروس كورونا بكلا من إدارة حلايب وأبو رماد، وذلك بناء على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، المشرف العام على بيت الزكاة.





تطورات إصابات ووفيات كورونا





كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت مساء أمس الجمعة، عن خروج 417 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11108 حالة.





وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12493 حالة، من ضمنهم الـ 11108 متعافين، مشيرًا إلى تسجيل 1577 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بجانب وفاة 45 حالة جديدة.





وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مؤكدًا أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.



