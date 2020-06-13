مروة عبد المنعم :"ياريت الحظر يتفك والإ شعبيتي مع جمهوري هتتهدد"





والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة مروة عبد المنعم السينمائية فيلم" قهوة بورصة مصر"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ أحمد نور، ﺗﺄﻟﻴﻒ غادة حنفي، بطولة علاء مرسي، رانيا محمود ياسين، صلاح عبدالله، حسن حسني، محمد جمعة، جمال حجازي، إبراهيم طلبة ياسر الزنكلوني، لطفي لبيب.





كشفت الفنانة مروة عبد المنعم، عن انجازاتها وما تعلمته في فترة الحظر المنزلي، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".حيث كتبت عبد المنعم، منشورًا قالت فيه: "طيب أنا بقيت بريمو في السوليتير، واتعلمت طاوله وبقيت مدمنة لودو ودومانه واتعلمت الإستميشن، واجتهدت في البلاي استيشن وقريت كتب واتفرجت علي أفلام، ونازلة بقوة تيك توك وبعمل فيديوهات وقرفت فانزي بيها، ياريت مطالبة جماعية بفك الحظر وإلا هيبقي فيه مزيد من الفيديوهات، وده هيهدد شعبيتي مع جمهوري".