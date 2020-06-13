قرار مفاجئ من محافظ البحر الأحمر بشأن كلاب الحراسة

السبت 13/يونيو/2020 - 01:52 م
بوابة الفجر
محمد طه
أصدر محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، ظهر اليوم السبت، قرارًا بحظر سير كلاب الحراسة (المرخصة وغير المرخصة) في شوارع مدن المحافظة دون إمساك صاحبها بها، مشددًا على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين للقرار، حيث سيتم تحرير محضر لصاحب الكلب وتوقيع غرامة مالية كبيرة عليه. 

وأشار المحافظ إلى أن الهدف من القرار حماية أبناء المحافظة من عمليات الترويع التي يتعرضون لها بسبب ترك أصحاب الكلاب هذه الحيوانات تسير في الشوارع دون الإمساك بها، وذلك بعد تعدد حالات عقر المواطنين خلال الفترة الماضية، الأمر الذي سبب حالة ذعر للمواطنين بشكل عام وللنساء والأطفال بشكل خاص. 

ووجه المحافظ، مديرية الطب البيطري بشن حملات مكبرة بكل مدن المحافظة بالتنسيق مع إدارة شرطة البيئة للتصدي للكلاب الضالة، التى يتسبب سيرها في الشوارع في إرهاب المواطنين، وذلك حفاظًا على أمن وسلامة الأهالي. 

يذكر أن محافظ البحر الأحمر اتخذ القرار بعد تكرار وقائع عقر الكلاب للمواطنين الفترة الماضية، وكان آخرها تعرض مواطن صباح أمس الجمعة في مدينة الغردقة لعقر من كلاب حراسة ملك لسيدة أجنبية من المقيمين في المحافظة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وعرضها على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تطورات إصابات ووفيات كورونا
كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت مساء أمس الجمعة، عن خروج 417 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 11108 حالة.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 12493 حالة، من ضمنهم الـ 11108 متعافين، مشيرًا إلى تسجيل 1577 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بجانب وفاة 45 حالة جديدة.

وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مؤكدًا أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وأضاف أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 41303 حالات من ضمنهم 11108 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1422 حالة وفاة.

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