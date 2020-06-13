كورس في العهد الجديد لخريجي الكلية الإكليريكية بالإسكندرية

أعلن مركز البابا كيرلس عمود الدين للدراسات اللاهوتية للأقباط الأرثوذكس التابع لأسرة خريجي الكلية الإكليريكية في الإسكندرية عن تنظم كورس جديد في دراسة العهد الجديد من الكتاب المقدس بالمجان.





ويأتي ذلك أون لاين عبر شبكة الإنترنت، وذلك للحد من التجمعات طبقًا لقرار اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس والتي يرئسها قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بإستمرار غلق أبواب الكنائس ووقف الأنشطة بها حتي 27 يونيو الجاري لمنع إنتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





ومن المقرر أن ينتهي كورس معهد البابا كيرلس عمود الدين تحت عنوان " اساسيات الإيمان المسيحي" يوم الأحد الموافق 21 يونيو الجاري.





ومن المقرر ايضًا أن يكون الكورس الذي بدأ السبت 6 يونيو الجاري إسبوعيًا يومي السبت والأحد من الساعة السادسة مساءًا وحتي السابعة والنصف مساء اليوم نفسة، علي أن يقوم بالبث عن طريق موقع zoom cloud meetings.





ويقوم بمحاضرة الكورسات نخبة من الأباء الأساقفة وكهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويدور موضوعها عن الفكر اللاهوتي لبولس الرسول للقس داود لمعي راعي كنيسة مار مرقس بمصر الجديدة، وبانوراما العهد الجديد للقس مرقس فوزي كاهن بكنيسة القديسة العذراء بأرض الشركة، وحياة السيد المسيح من خلال الأناجيل الأزائية للقمص يوحنا فايز مدرس العهد الجديد بالكلية الإكليريكية في الأنبا رويس بالقاهرة، ومحاضرة عن لاهوت السيد المسيح في إنجيل يوحنا للأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة، ومحاضرة عن رحلات بولس الرسول للقس بولس حليم المتحدث الرسمي بأسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والمحاضرة الأخيرة يلقيها القس بولس رمزي مدرس العهد القديم بالكلية الأكليريكية بالقاهرة وتدور حول مفاتيح سفر الرؤيا وما يثار هذه الأيام.





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وعلق القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على القرارات الأخيرة لرئاسة مجلس الوزراء، بدراسة فتح دور العبادة اعتبارا من أول يوليو في المحافظات الأقل إصابة بكورونا وطبقا لتطورات الموقف الصحي.





وقال "حليم" في تصريح إلى "الفجر": إن اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، سوف تنعقد يوم 27 يونيه الجاري لاتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن.





وأضاف أن اللجنة الدائمة لم تضع أي خطة بشأن فتح أبواب الكنائس أمام رئاسة الوزراء ومناقشتها حتى الآن.





وتابع أن معظم الكنائس القبطية تقوم بتوفير الكمامات والمُطهرات للمُحتاجين والفقراء، خاصة قبل اتخاذ قرار عودة الصلوات.





وعن تقديم الكنيسة مساعدات للأشخاص من العمالة المؤقته والذين تم تسريحهم من عملهم بسبب أزمة فيروس كورونا، أكد المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن الكنيسة ترعي كل أولادها على قدر طاقتها ولا ننكر أن بالفعل تضررت الكثير من العائلات من جراء كورونا.



