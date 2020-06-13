بورش تكشف عن الجيل الجديد من كايين GTS 2021

أعلنت شركة بورش الألمانية عن الجيل الجديد من كايين GTS 2021، كما أعادات الشركة محركات V8 إلى الصدارة من جديد، زودت الجيل الجديد من كايين GTS 2021 بهذه المحركات





وتتميز فئة GTS بتصميم مخارج العادم الوسطية ومشتت الهواء السفلي إضافة للمسة الرياضية السوداء حول السيارة وجنوط RS Spyder قياس 21 انش.





ومن جانب المحركات، فقد استبدلت بورش محرك V6 السابق لصالح محرك 4.0 لتر V8 ثنائي التيربو ينتج 454 حصان و620 نيوتن-متر من العزم، أي أنها أضافت 20 حصان للسيارة والتي ستنعكس على أرقام الأداء حيث تستطيع كايين GTS تحقيق تسارع 0-100 كم/س خلال 4.0 ثانية فقط، وتصل سرعة السيارة القصوى لـ270 كم/س عند طلبها برزمة Sport Chrono.





عندما تصل كايين GTS إلى الأسواق فسوف تكون متوفرة ككوبيه كذلك، وقد فتحت الشركة الحجوزات على سيارتها في ألمانيا وستبدأ بتسليمها الشهر المقبل، وتأتي السيارة بسعر ابتدائي يبلغ 114،087 يورو لفئة الأساسية و 118،490 يورو للكوبيه.