الاتحاد السكندري يدخل المنافسة على ضم نجم الزمالك





أظهر نادي الاتحاد السكندري اهتمام كبير بضم كريم بامبو نجم نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم خط الهجوم في الفريق.





ودخل مسئولو النادي السكندري في مفاوضات مع بامبو خلال الساعات القليلة الماضية وحاولوا استغلال عدم مشاركته مع القلعة البيضاء هذا الموسم لإقناعه بالانضمام إلى الفريق.





وجاءت رغبة الاتحاد في ضم بامبو في الصيف الميركاتو الصيفي المقبل بناءا على طلب من طلعت يوسف المدير الفني للفريق والذي أبدى إعجابه الشديد بقدرات اللاعب.





يذكر أن نادي الزمالك كان قد أكد أنه لا يمانع في بيع بامبو في الصيف ولكن بصفة نهائيا وليس على سبيل الإعارة وبشرط وصول عرض مناسب له.





ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع كريم بامبو في نهاية الموسم الجاري أبرزها نادي الإنتاج الحربي ومصر المقاصة.





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من جانبه، انتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى احتمالية رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك في نهاية الموسم الجاري.





وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن كارتيرون من المتوقع أن يرحل ليتولى تدريب نادي النجم الساحلي التونسي بعد أن دخل النادي في مفاوضات مع الفرنسي الفترة الماضية.





وكشفت صحيفة "المغرب" التونسية أن كارتيرون وافق بشكل مبدئي على تدريب نادي النجم الساحلي ولكنه اشترط الحصول على راتب يصل إلى 45 ألف يورو في الموسم بخلاف ما سيحصل عليه جهازه المعاون.





وأكدت الصحيفة أن مطالب كارتيرون تعتبر كبير جدا بالنسبة لنادي النجم الساحلي في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي بسبب انتشار فيروس كورونا وتوقف النشاط الرياضي مما قد يتسبب في فشل الصفقة.





يذكر أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك كان قد أكد أنه سيعقد اجتماع مع باتريس كارتيرون يوم السبت القادم لحسم ملف تجديده مع الأبيض بشكل نهائي.



