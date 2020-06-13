الاتحاد السكندري يدخل المنافسة على ضم نجم الزمالك
السبت 13/يونيو/2020 - 01:35 م
حسام مجدي
أظهر نادي الاتحاد السكندري اهتمام كبير بضم كريم بامبو نجم نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم خط الهجوم في الفريق.
ودخل مسئولو النادي السكندري في مفاوضات مع بامبو خلال الساعات القليلة الماضية وحاولوا استغلال عدم مشاركته مع القلعة البيضاء هذا الموسم لإقناعه بالانضمام إلى الفريق.
وجاءت رغبة الاتحاد في ضم بامبو في الصيف الميركاتو الصيفي المقبل بناءا على طلب من طلعت يوسف المدير الفني للفريق والذي أبدى إعجابه الشديد بقدرات اللاعب.
يذكر أن نادي الزمالك كان قد أكد أنه لا يمانع في بيع بامبو في الصيف ولكن بصفة نهائيا وليس على سبيل الإعارة وبشرط وصول عرض مناسب له.
ويوجد العديد من الأندية التي ترغب في التعاقد مع كريم بامبو في نهاية الموسم الجاري أبرزها نادي الإنتاج الحربي ومصر المقاصة.
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من جانبه، انتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى احتمالية رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك في نهاية الموسم الجاري.
وأشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن كارتيرون من المتوقع أن يرحل ليتولى تدريب نادي النجم الساحلي التونسي بعد أن دخل النادي في مفاوضات مع الفرنسي الفترة الماضية.
وكشفت صحيفة "المغرب" التونسية أن كارتيرون وافق بشكل مبدئي على تدريب نادي النجم الساحلي ولكنه اشترط الحصول على راتب يصل إلى 45 ألف يورو في الموسم بخلاف ما سيحصل عليه جهازه المعاون.
وأكدت الصحيفة أن مطالب كارتيرون تعتبر كبير جدا بالنسبة لنادي النجم الساحلي في ظل الأزمة المالية التي يمر بها النادي بسبب انتشار فيروس كورونا وتوقف النشاط الرياضي مما قد يتسبب في فشل الصفقة.
يذكر أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك كان قد أكد أنه سيعقد اجتماع مع باتريس كارتيرون يوم السبت القادم لحسم ملف تجديده مع الأبيض بشكل نهائي.
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