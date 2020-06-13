بالأسماء.. قائمة ضيوف شرف مسلسل "هجمة مرتدة" لـ أحمد عز

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قرر صناع مسلسل "هجمة مرتدة" للفنان أحمد عز استئناف تصويره نهاية الشهر الحالي،وسيشهد المسلسل ظهور عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف، منهم : أحمد حلاوة، رزان الجمال، محمد عز، أمير صلاح الدين، وغيرهم من النجوم.





ويتناول المسلسل أحد ملفات المخابرات الحربية، وكان من المقرر عرضه في السباق الرمضاني الماضي، لكن تم تأجيله نظرًا لانتشار فيروس كورونا، وبسبب قرار حظر الذي فرصته عدد من الدول مما أعاق تصوير العمل،لأنه يستلزم تصوير مشاهده في أكثر من دولة.





ومسلسل "هجمة مرتدة" بطولة أحمد عز، هند صبرى ماجدة زكي صلاح عبد الله، هشام سليم، محمود البزاوي، أحمد فؤاد سليم، محمد جمعة، مايان السيد، خالد أنور، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.