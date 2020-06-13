بنات حمدان يتحدين فيروس كورونا ويستمتعون بالصيف على الشاطئ

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شاركت الفنانة دانا حمدان، جمهورها بصوة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلال الصورة على البحر برفقة شقيقتيها مي سليم وميس حمدان.



ولاقت الصورة تفاعلًا كبيًرا لدى جمهور دانا، فنهالت الآف التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"ياجمالووو القمر ياجمالوو" وأضاف آخر"احلى تلت ممثلين في مصر"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"قمرات ياخواتي".



يذكر أن آخر أعمال دانا حمدان، مسلسل "حواديت الشانزليزية" وتدور أحداثة في فترة الخمسينيات، وقام ببطولته الفنان إدوارد وإياد نصار وأماني كمال ومي سليم وعايدة رياض ومنى جلال.