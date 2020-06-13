زيدان قبل مواجهة إيبار: لا وجود للأعذار

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عن مواجهة فريقه غدًا أمام إيبار عقب عودة الدوري الإسباني "الليجا" لاستئناف مبارياته بعد توقف دام ٣ أشهر بسبب فيروس كورونا.





زيدان قال في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :"قبل أن أبدأ أود أن أعبر عن حبي لكل أولئك الذين فقدوا أحد أحبائهم، لكل المدريديستا الذين تركونا، وتقديري لجميع الاطباء اللذين كافحوا كثيراً".





وأضاف :"لقد عملنا بشكل جيد للغاية جسديا ونحن على استعداد للبدء من جديد".





وتابع :"مررنا بأوقات عصيبة والعديد من الأشخاص مروا بأوقات صعبة للغاية. نحن محظوظون للغاية للعب مرة أخرى ، اللاعبون ممتنون للغاية".





وزاد :"هذا ريال مدريد ولدينا أفضل اللاعبين، وظيفتي هي الاختيار بين 23-24. جميعهم لائقون و جاهزون".





وأشار :"لقد تدربوا جميعًا جيدًا، أحب أن يكونوا جميعهم على ما يُرام".





وأوضح :"واجه هازارد وأسينسيو نفس الوقت الصعب مع بعضهما البعض، والآن يتدربان بشكل طبيعي، ومتاحان للعب معنا، إنها أخبار جيدة".





وواصل :"التغييرات الخمسة لا تفيد ولا تضر، إنها قواعد جديدة ونحن نتكيف معها. هناك خمسة، ثم خمسة، سبعة؟ حسناً سبعة".





وأردف :"مواعيد المباراة لا تُعطي أفضلية لفريق على أخر، التقويم هو التقويم، لدينا عادة اللعب كل ثلاثة أيام، لا وجود للأعذار".





وواصل :"سعيد لأنني أرى هازارد بحالة جيدة جيداً، الأخبار السيئة هي أن يوفيتش أصيب في المنزل وسيغيب لفترة من الوقت، لننتظر إن كان بإمكانه العودة قبل انتهاء الموسم".





وأردف :"اختيار التشكيلة مهمة عسيرة على المدربين، لكن تواجد جميع اللاعبين على دكة البدلاء أمرٌ رائع".





وأشار :" لا أحب اللعب بدون جمهور، نحن نتكيف مع ذلك، الوضع هو ما هو عليه، نحن نقبل القوانين".





وأتم حديثه :"نحن متخلفون بفارق نقطتين عن المتصدر ، لدينا 11 مباراة نهائية وسنحاول تقديم كل شيء للفوز بهذا الدوري، لا شيء آخر".













