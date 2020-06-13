زيدان قبل مواجهة إيبار: لا وجود للأعذار

السبت 13/يونيو/2020 - 01:43 م
زيدان
زيدان
علي نبوي
تحدث الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، عن مواجهة فريقه غدًا أمام إيبار عقب عودة الدوري الإسباني "الليجا" لاستئناف مبارياته بعد توقف دام ٣ أشهر بسبب فيروس كورونا.

زيدان قال في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد :"قبل أن أبدأ أود أن أعبر عن حبي لكل أولئك الذين فقدوا أحد أحبائهم، لكل المدريديستا الذين تركونا، وتقديري لجميع الاطباء اللذين كافحوا كثيراً".

وأضاف :"لقد عملنا بشكل جيد للغاية جسديا ونحن على استعداد للبدء من جديد".

وتابع :"مررنا بأوقات عصيبة والعديد من الأشخاص مروا بأوقات صعبة للغاية.  نحن محظوظون للغاية للعب مرة أخرى ، اللاعبون ممتنون للغاية".

وزاد :"هذا ريال مدريد ولدينا أفضل اللاعبين، وظيفتي هي الاختيار بين 23-24.  جميعهم لائقون و جاهزون".

وأشار :"لقد تدربوا جميعًا جيدًا، أحب أن يكونوا جميعهم على ما يُرام".

وأوضح :"واجه هازارد وأسينسيو نفس الوقت الصعب مع بعضهما البعض، والآن يتدربان بشكل طبيعي، ومتاحان للعب معنا، إنها أخبار جيدة".

وواصل :"التغييرات الخمسة لا تفيد ولا تضر، إنها قواعد جديدة ونحن نتكيف معها.  هناك خمسة، ثم خمسة، سبعة؟  حسناً سبعة".

وأردف :"مواعيد المباراة لا تُعطي أفضلية لفريق على أخر، التقويم هو التقويم، لدينا عادة اللعب كل ثلاثة أيام، لا وجود للأعذار".

وواصل :"سعيد لأنني أرى هازارد بحالة جيدة جيداً، الأخبار السيئة هي أن يوفيتش أصيب في المنزل وسيغيب لفترة من الوقت، لننتظر إن كان بإمكانه العودة قبل انتهاء الموسم".

وأردف :"اختيار التشكيلة مهمة عسيرة على المدربين، لكن تواجد جميع اللاعبين على دكة البدلاء أمرٌ رائع".

وأشار :" لا أحب اللعب بدون جمهور، نحن نتكيف مع ذلك، الوضع هو ما هو عليه، نحن نقبل القوانين".

وأتم حديثه :"نحن متخلفون بفارق نقطتين عن المتصدر ، لدينا 11 مباراة نهائية وسنحاول تقديم كل شيء للفوز بهذا الدوري، لا شيء آخر".





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