إصابة 140 عنصرا من القوات التركية العاملة في سوريا بكورونا

السبت 13/يونيو/2020 - 01:25 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

نقلت قناة روسيا اليوم، عن صحيفة "حريت" التركية، أن 140 جنديا وضابط شرطة أتراك يعملون في مدينتي عفرين وإدلب في سوريا، أصيبوا بفيروس كورونا.

 

وقالت الصحيفة التركية: "هناك 320 حالة إصابة بفيروس كورونا في الولاية، كما أن 140 جنديا وضابط شرطة يعملون في مدينتي عفرين وإدلب في سوريا أيضا مصابين بالفيروس".

 

وأشارات الصحيفة التركية، إلى  أن عدد الحالات الإيجابية (المصابين) لعناصر القوات التركية العاملة في مدينة عفرين بلغ 120 حالة، إضافة إلى 20 حالة في صفوف القوات العاملة في القاعدة التركية بمدينة إدلب.

 

وأكدت الصحيفة التركية، أنه لم يتم تسجيل حالات في صفوف المدنيين في المناطق التي تتواجد فيها القوات التركية في سوريا، موضحة أن المصابين لم يخالطوا أحدا من المدنيين، وتم نقلهم إلى الحجر الصحي.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حجر صحى تركيا القوات التركية إصابة 140

أخبار تهمك

المواعيد الجديدة للحظر وتوقيت تنفيذ قرار الحكومة

منذ أقل من ساعتين

تطور جديد بشأن مصير رمضان صبحي مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الصحة: تسجيل 1577 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و45 وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| كورونا يضرب الصين مرة أخرى.. وإغلاق أجزاء من العاصمة

منذ حوالي 7 ساعات

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

منذ يوم

قرار عاجل من المحكمة ضد "شيري هانم" و"زمردة"

منذ أقل من ساعتين

لأول مرة.. "مكافحة كورونا" تكشف موعد وتفاصيل مرحلة ذروة انتشار الفيروس بمصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل ...الذهب يسجل سعر تاريخي جديد في مصر..اعرف السبب

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مصير الدوري

منذ ساعة و نصف

تصريحات نارية لمصطفى ثابت حول علاقة قطر بتركيا ومصير ليبيا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. تعرف على السبب الرئيسي لإنشاء سد النهضة (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. ظهور نتيجة المسحة الثانية لرجاء الجداوي

منذ حوالي 22 ساعة

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

منذ يوم

عاجل.. تطورات سلبية جديدة في أزمة سد النهضة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

موضوعات متعلقة

تزايد أطماع الرئيس التركي في شمال سوريا

"الدفاع التركية": قصف سوري يقتل أربعة جنود أتراك في إدلب

بعد مقتل 4 جنود أتراك.. روسيا تشعر بالقلق الشديد إزاء الوضع بإدلب

الصحة العالمية: 20% من المصابين بكورونا في وضع حرج

شركة سامسونج تعلن تسجيل إصابة بفيروس كورونا

الامم المتحدة: نخشى وقوع "ملحمة" في شمال غرب سوريا

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:23 ص

عاجل.. تطورات سلبية جديدة في أزمة سد النهضة

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

08:36 ص

قرار عاجل من المحكمة ضد "شيري هانم" و"زمردة"

12:03 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مصير الدوري

12:18 م

عاجل| كورونا يضرب الصين مرة أخرى.. وإغلاق أجزاء من العاصمة

06:22 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم