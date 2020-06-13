التشكيل المتوقع لقمة نابولي وإنتر ميلان في كأس إيطاليا

السبت 13/يونيو/2020 - 01:22 م
انتر ميلان
انتر ميلان
عبد القادر عرابي
يشهد ملعب "سان باولو" بمدينة نابولي الإيطالية، لقاء صاحب الأرض مع ضيفه إنتر ميلان، في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.

وينتظر عشاق الفريقين الظهور الأول لهما منذ عدة أشهر، بعد توقف النشاط الكروي نتيجة تفشي فيروس كورونا.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقي بملعب سان سيرو بفوز نابولي بهدف نظيف سجله فابيان رويز، ويتطلع الفريقان لحسم المباراة لمواجهة يوفنتوس في النهائي، والذي تأهل بالأمس أمام ميلان، رغم التعادل السلبي.

يفتقد إنتر ميلان لجهود كلاً من: ستيفان دي فري، ماتياس فيسينو، دييجو جودين، دانيلي دامبروزيو، ولوسيان أجومي.

في المقابل، يغيب عن نابولي المدافع اليوناني كوستاس مانولاس بسبب الإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.
خط الدفاع: أندريا رانوكيا - أليساندرو باستوني - ميلان سكرينيار.
خط الوسط: أنطونيو كاندريفا - نيكولو باريلا - مارسيلو بروزوفيتش - كريستيان إيركسن - آشلي يونج.
خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز - روميلو لوكاكو.

بينما من المحتمل أن يبدأ جينارو جاتوسو مدرب نابولي بالأسماء التالية.

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.
خط الدفاع: جيوفاني دي لورينو - نيكولا ماكسيموفيتش - كاليدو كوليبالي - ماريو روي.
خط الوسط: فابيان رويز - دييجو ديمي - بيتور زيلينسكي.
خط الهجوم: ماتيو بوليتانو - ديريس ميرتنز - لورينزو إنسيني.

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