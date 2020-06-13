بعد النصب عليها.. مي الحريري متعاطفة مع هيفاء وهبي

السبت 13/يونيو/2020 - 01:17 م
بوابة الفجر
أماني سلام
كشفت الفنانة مي الحريري، بإنها مازلت تجمعها صداقة قوية بين النجمة هيفاء وهبي، وتحبها كثيرا وليس بينها أي خلافات.

وقالت الحريري، عبر قناة "atv live" الكويتية: "أنا غاضبة كثيرا لما تعرضت له هيفاء وهبى على يد مدير أعمالها وفوجئت بأنها تركت محمد الوزيرى، يتمادى فى أفعاله ويحصل على أموالها ومجوهراتها، لم أعلم أنها طيبة لهذا الدرجة.

وتابعت مي، حديثها عن أزمة هيفاء ومدير أعمالها قائلة" أتصور أن ما حدث معها مبالغ فيه، وكان من الضرورى أن تتخذ موقفا قويا وكنت متعاطفة معها كثيرا".

وأختتم حديثها قائلة "وأنا أشعر بهيفاء كامرأة تعرضت لغدر.. وأنه رجل نصب على امرأة.. وأرى أنه لا يستحق لقب رجل لأن الرجولة هي مواقف وعطاء وحنان".

يشار إلي أن الفنانة هيفاء وهبي، تعرضت إلى النصب على يد مدير أعمالها محمد الوزيرى، وقامت برفع دعوة قضائية ضده، مما جعلة يقول بإنه كان متزوجها سرا.

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