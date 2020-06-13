ارتفاع انفاق المستهلكين في السعودية 142% بعد أسبوع من تخفيف إجراءات العزل

السبت 13/يونيو/2020 - 01:16 م
بوابة الفجر
حقق إنفاق المستهلكين في السعودية، نموا من خلال الإنفاق عبر نقاط البيع خلال الأسبوع المنتهي في 6 (يونيو) الماضي، 142 في المائة، مقارنة بالأسبوع السابق له المنتهي في 30 (مايو).


ويعد هذا الأسبوع هو الأسبوع الأول من رفع منع التجول الجزئي في السعودية الذي جاء عبر عدة مراحل، الأولى من 28 (مايو) حتى 30 (مايو) التي كان التجول من السادسة صباحا حتى الثالثة مساء، والمرحلة الثانية من 31 (مايو) حتى 20 (يونيو) التي يسمح التجول فيها من السادسة صباحا حتى الثامنة مساء.


وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، بلغ إنفاق المستهلكين خلال الأسبوع المنتهي في 6 (يونيو) الماضي 7.85 مليار ريال، مقارنة بـ3.25 مليار ريال للأسبوع الذي سبقه، ويأتي هذا الارتفاع الكبير كون أن الأسبوع الذي سبقه شمل أربعة أيام من منع التجول الكامل قبل أن يكون التجوال من السادسة صباحا حتى الثالثة مساء.


وبحسب البيانات المتوافرة، فإن إنفاق المستهلكين عبر نقاط البيع خلال الأسبوع المنتهي في 6 (يونيو) يعد أعلى إنفاق في آخر أربعة أسابيع، كذلك يعد أعلى من متوسط الإنفاق الأسبوعي منذ بداية العام حتى (أبريل) الماضي البالغ 5.96 مليار ريال، حيث تأثر بإنفاق (أبريل) وهو أقل إنفاق عبر نقاط البيع في نحو عامين.


ويأتي تحسن إنفاق المستهلكين عبر نمو جميع قطاعاته، ولو أخذنا الأكثر قيمة، نجد أن قطاع الأطعمة والمشروبات نما بنحو 38 في المائة وهو الذي يشكل 16.3 في المائة من مبيعات قطاع البيع خلال الأسبوع المنتهي في 6 حزيران (يونيو)، كذلك قطاع الصحة الذي نما بنحو 96 في المائة، في حين نجد نمو قطاع المطاعم والمقاهي بنحو 57 في المائة بإنفاق بلغ 620.3 مليون ريال.


كذلك نما قطاع النقل بنحو 368 في المائة إلى 639.7 مليون ريال، وكذلك قطاع مواد التشييد والبناء بنحو 293 في المائة إلى نحو 537.2 مليون ريال وقطاع الأحذية والملابس إلى 498.2 مليون ريال وبنمو 243 في المائة.
وبحسب البيانات الشهرية، تراجعت قيمة عمليات نقاط البيع بنحو 33 في المائة، من جراء عمليات منع التجول بسبب الجائحة، حيث بلغت قيم العمليات نحو 16.17 مليار ريال مقارنة بنحو 24.12 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.


وسجلت مبيعات نقاط البيع خلال 2019 نموا بنحو 22.8 في المائة لتبلغ 285.32 مليار ريال وهي أعلى مبيعات تسجلها نقاط البيع منذ البدء بالتعامل بها، فيما بلغت أعداد العمليات المنفذة نحو 1.61 مليار عملية خلال العام مقارنة بنحو 1.03 مليار عملية خلال 2018 وبنمو 56.5 في المائة.

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