توقعات بتوقف نمو الاقتصاد الألمانى بحلول 2040

السبت 13/يونيو/2020 - 01:09 م
بوابة الفجر
ذرت فريتسي كولر-جايب، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في بنك التنمية الألماني الحكومي (كيه إف دبليو)، من احتمال توقف الاقتصاد الألماني عن النمو بحلول نهاية العقدين المقبلين بسبب النقص في العمالة المتخصصة، وطالبت الشركات الألمانية بالتمسك بكوادرها الفنية في أزمة كورونا.


وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قالت كولر-جايب:" لا يسعني حقا إلا أن أنصح بالإبقاء على الكوادر الفنية بقدر المستطاع"، محذرة من أن نقص العمالة المتخصصة سيصبح في فترة ما بعد كورونا مرة أخرى، العامل الذي يحد من النمو في ألمانيا " وقد يتوقف الاقتصاد الألماني عن النمو بحلول 2040".


ورأت الخبيرة أن أزمة كورونا ستؤدي إلى تسارع التغير الهيكلي في العديد من القطاعات، وقالت إن البنك أجرى دراسة عن هذا الموضوع انتهت إلى أن ثلثي جميع المهن تعاني حاليا نقصا في العمالة المتخصصة، وثمة الكثير من الوظائف الشاغرة التي ظلت على هذا الوضع لأكثر من 160 يوما لأن الشركات لم تجد متقدمين مناسبين.
ورأت كولر-جايب أن الأزمة الراهنة تعني أيضا فرصة لإمعان النظر في وجهات النظر والأساليب المعتادة " ونرى أن الشركات تحتم عليها إعادة اكتشاف نفسها"، وأشارت إلى أن نصف الشركات عدلت من مجموعة منتجاتها أو نموذج أعمالها، وقالت إن معدلات الابتكار في ألمانيا تراجعت على نحو قوي في فترة ما قبل كورونا.


وأعربت الخبيرة عن اعتقادها بأن الهدف يجب أن يتمثل في الوقت الراهن في الاستفادة الكاملة من قدرات الكوادر الفنية ولاسيما في المهن الناقصة على سبيل المثال في مجال البناء وفي مهن الرقمنة أو رعاية المسنين " فالتحدي عظيم، ولذلك يجب علينا أن ننظر في كل الخيارات"، ومنها على سبيل المثال الاستمرار في زيادة مشاركة النساء في الحياة المهنية " فإذا تم سد الفجوة بين الرجال والنساء، سيكون لدينا مليوني عامل إضافي"، وطالبت باجتذاب المزيد من العمالة من الخارج " كما أن من الممكن إعادة التفكير في سن التقاعد".

أخبار تهمك

تطور جديد بشأن مصير رمضان صبحي مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تطورات سلبية جديدة في أزمة سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 12 ساعة

ساويرس يهاجم جمال عبدالناصر: "ضيّع البلد وفضحنا قدام إسرائيل"

منذ حوالي 13 ساعة

لأول مرة.. "مكافحة كورونا" تكشف موعد وتفاصيل مرحلة ذروة انتشار الفيروس بمصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| كورونا يضرب الصين مرة أخرى.. وإغلاق أجزاء من العاصمة

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. تعرف على السبب الرئيسي لإنشاء سد النهضة (فيديو)

منذ يوم

الصحة: تسجيل 1577 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و45 وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

منذ يوم

المواعيد الجديدة للحظر وتوقيت تنفيذ قرار الحكومة

منذ ساعة و 23 دقيقة

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

منذ يوم

عاجل ...الذهب يسجل سعر تاريخي جديد في مصر..اعرف السبب

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. ظهور نتيجة المسحة الثانية لرجاء الجداوي

منذ حوالي 22 ساعة

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مصير الدوري

منذ ساعة

تصريحات نارية لمصطفى ثابت حول علاقة قطر بتركيا ومصير ليبيا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:23 ص

عاجل.. تطورات سلبية جديدة في أزمة سد النهضة

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

08:36 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مصير الدوري

12:18 م

عاجل| كورونا يضرب الصين مرة أخرى.. وإغلاق أجزاء من العاصمة

06:22 ص

تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

01:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم