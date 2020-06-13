في ضربة جديدة للعلاقات.. الصين تحكم على مواطن أسترالي بالإعدام

أعلنت السلطات في الصين، اليوم السبت، أن رجلا أستراليًا حُكم عليه بالإعدام في الصين، وهو تطور قد يزيد من حدة التوترات بين البلدين.





وقالت وزارة الخارجية الاسترالية، في بيان بالبريد الالكتروني لوكالة "رويترز": "نشعر بحزن عميق لسماع الحكم الصادر في قضيته."





وأضافت: "أن أستراليا تعارض عقوبة الإعدام في جميع الظروف لجميع الناس. نحن ندعم الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام ونحن ملتزمون بالسعي لتحقيق هذا الهدف من خلال جميع السبل المتاحة لنا".





وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية، إنها تقدم المساعدة القنصلية للرجل دون تحديد هويته.





وقد حددت وسائل الإعلام الأسترالية والصينية الرجل بأنه كام جيليسبي، الذي اعتقل قبل سبع سنوات بتهمة تهريب المخدرات في جنوب الصين.





وبحسب "رويترز"، لم ترد وزارة الخارجية الصينية على الفور على طلب للتعليق اليوم السبت. لم تنجح محاولات الوصول إلى عائلة جيليسبي.





تم القبض على كام جيليسبي في عام 2013 مع أكثر من 7.5 كجم (17 رطلاً) من الميثامفيتامين في حقيبة سفره أثناء محاولته الصعود إلى رحلة دولية من مطار باييون في مدينة جوانجتشو جنوب الصين، وفقًا لعدة تقارير إعلامية.





تفاقمت التوترات الدبلوماسية بين بكين وكانبرا منذ دعت أستراليا إلى إجراء تحقيق دولي في مصدر وانتشار الفيروس الجديد، الذي ظهر في مدينة ووهان بوسط الصين.





حظرت الصين في الأسابيع الأخيرة استيراد لحوم البقر الأسترالية وفرضت تعريفات على الشعير الأسترالي. كما حثت السياح الصينيين على تجنب أستراليا.





عقوبة الإعدام بتهمة تهريب المخدرات ليست غير شائعة في الصين، حيث يتم تنفيذ عمليات الإعدام عادة بالإعدام رميًا بالرصاص.



