في ضربة جديدة للعلاقات.. الصين تحكم على مواطن أسترالي بالإعدام

السبت 13/يونيو/2020 - 01:09 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أعلنت السلطات في الصين، اليوم السبت، أن رجلا أستراليًا حُكم عليه بالإعدام في الصين، وهو تطور قد يزيد من حدة التوترات بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية الاسترالية، في بيان بالبريد الالكتروني لوكالة "رويترز": "نشعر بحزن عميق لسماع الحكم الصادر في قضيته."

وأضافت: "أن أستراليا تعارض عقوبة الإعدام في جميع الظروف لجميع الناس. نحن ندعم الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام ونحن ملتزمون بالسعي لتحقيق هذا الهدف من خلال جميع السبل المتاحة لنا".

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية، إنها تقدم المساعدة القنصلية للرجل دون تحديد هويته.

وقد حددت وسائل الإعلام الأسترالية والصينية الرجل بأنه كام جيليسبي، الذي اعتقل قبل سبع سنوات بتهمة تهريب المخدرات في جنوب الصين.

وبحسب "رويترز"، لم ترد وزارة الخارجية الصينية على الفور على طلب للتعليق اليوم السبت. لم تنجح محاولات الوصول إلى عائلة جيليسبي.

تم القبض على كام جيليسبي في عام 2013 مع أكثر من 7.5 كجم (17 رطلاً) من الميثامفيتامين في حقيبة سفره أثناء محاولته الصعود إلى رحلة دولية من مطار باييون في مدينة جوانجتشو جنوب الصين، وفقًا لعدة تقارير إعلامية.

تفاقمت التوترات الدبلوماسية بين بكين وكانبرا منذ دعت أستراليا إلى إجراء تحقيق دولي في مصدر وانتشار الفيروس الجديد، الذي ظهر في مدينة ووهان بوسط الصين.

حظرت الصين في الأسابيع الأخيرة استيراد لحوم البقر الأسترالية وفرضت تعريفات على الشعير الأسترالي. كما حثت السياح الصينيين على تجنب أستراليا.

عقوبة الإعدام بتهمة تهريب المخدرات ليست غير شائعة في الصين، حيث يتم تنفيذ عمليات الإعدام عادة بالإعدام رميًا بالرصاص.

في العام الماضي، حكمت البلاد على كنديين بالإعدام بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بالمخدرات بعد اعتقال الرئيس التنفيذي لشركة هواوي منغ وانزهو، وقالت، إنها "لا تقلق على الإطلاق" من خلال تزايد القلق الدولي بشأن الحكم.

أخبار تهمك

عاجل| كورونا يضرب الصين مرة أخرى.. وإغلاق أجزاء من العاصمة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تطورات سلبية جديدة في أزمة سد النهضة

منذ أقل من ساعتين

تصريحات نارية لمصطفى ثابت حول علاقة قطر بتركيا ومصير ليبيا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل ...الذهب يسجل سعر تاريخي جديد في مصر..اعرف السبب

منذ حوالي 21 ساعة

الصحة: تسجيل 1577 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و45 وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. ظهور نتيجة المسحة الثانية لرجاء الجداوي

منذ حوالي 22 ساعة

تطور جديد بشأن مصير رمضان صبحي مع الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

منذ يوم

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مصير الدوري

منذ ساعة

مفاجأة.. تعرف على السبب الرئيسي لإنشاء سد النهضة (فيديو)

منذ يوم

تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 12 ساعة

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

منذ حوالي 23 ساعة

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

المواعيد الجديدة للحظر وتوقيت تنفيذ قرار الحكومة

منذ ساعة و 21 دقيقة

لأول مرة.. "مكافحة كورونا" تكشف موعد وتفاصيل مرحلة ذروة انتشار الفيروس بمصر

منذ حوالي 5 ساعات

ساويرس يهاجم جمال عبدالناصر: "ضيّع البلد وفضحنا قدام إسرائيل"

منذ حوالي 13 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:23 ص

عاجل.. تطورات سلبية جديدة في أزمة سد النهضة

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

08:36 ص

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مصير الدوري

12:18 م

عاجل| كورونا يضرب الصين مرة أخرى.. وإغلاق أجزاء من العاصمة

06:22 ص

تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

01:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم