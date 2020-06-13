خلال أيام.. الأهلي يحسم صفقة رمضان صبحي

السبت 13/يونيو/2020 - 01:05 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
حسام مجدي

اقترب النادي الأهلي بشكل كبير من حسم صفقة رمضان صبحي نجم الفريق والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

أيام قليلة تفصل الأهلي عن حسم صفقة رمضان صبحي

و يحاول النادي الأهلي منذ فترة حسم موقف رمضان صبحي  سواء بشراء عقده بشكل نهائي أو تجديد إعارته لموسم إضافي مع الفريق.

وهناك اتفاق شبه نهائي بين الأهلي ورمضان صبحي على أن يستمر مع الأهلي بشكل نهائي ولكن بشرط عدم وصول أي عروض أوروبية له قبل أن يحسم الأهلي الصفقة بشكل رسمي.

واقترب الأهلي بشكل كبير من انهاء صفقة رمضان صبحي بشكل كبير بعد أن كثف احد مسئولو القلعة الحمراء المفاوضات مع نادي هيدرسفيلد بشأن اللاعب.

ويتبقى فقط أن ينهي النادي الأحمر التفاصيل المادية مع نادي هيدرسفيلد والتوصل إلى اتفاق يناسب الطرفين ليتم الإعلان بعد ذلك عن شراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي.



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