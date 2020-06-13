ضبط المتهمين بالاعتداء على أحد المواطنين وسرقة سيارته بالدقهلية

السبت 13/يونيو/2020 - 01:05 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن الدقهلية، من ضبط مرتكبي واقعة التعدي على أحد المواطنين وسرقة سيارته.

وتبلغ لقسم شرطة جمصة بمديرية أمن الدقهلية من (أحد الأشخاص - مُقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة) بأنه حال تواجده بالسيارة قيادته وبصحبته إحدى السيدات فوجئا بقيام شخصين مجهولين بالتعدي عليه بالسب والضرب بالأيدي "بدون إصابات"، وقاما بإنزاله من السيارة وهروب تلك السيدة واستيلائهما على السيارة كرهًا عنه وهروبهما.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية توصلت جهوده إلى أن مرتكبي الواقعة (عاملة بمطعم، زوجها - مُقيمان بدائرة قسم جمصة، عاطل "له معلومات جنائية" - مُقيم دائرة قسم أول المنصورة).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم قرروا بسابقة الاتفاق فيما بينهم على استدراج المجني عليه وسرقته وقيام المتهمة الأولى بالاتصال بالمجنى عليه واستدراجه لمكان الواقعة بينما قام المتهمان الآخران بالتعدي على المجني عليه دون إصابات والاستيلاء على السيارة والهرب، وتم بإرشاد المتهمين ضبط السيارة المستولى عليها. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

سقوط تشكيل عصابي لسرقة مهمات السكك الحديدية بسوهاج

نجحت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن سوهاج، في ضبط تشكيل عصابي بسوهاج، لاتهامهم بسرقة مهمات هيئة السكك الحديدية والإتجار فيها بالإشتراك مع موظف بالهيئة

وأكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج قيام (5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" أحدهم حارس خاص لموقع مخازن قضبان بالسكة الحديد بناحية برديس بدائرة المركز) بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة مهمات هيئة السكة الحديد "قضبان، فلنكات" بقصد التربح، وقيامهم بتقطيع قضبان السكه الحديد بناحية برديس بدائرة المركز، تمهيدًا لبيعها مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط عناصر التشكيل حال استقلالهم سيارة نقل قيادة أحدهم محمل عليها (قطع حديدية "أجزاء قضبان" وزنت جميعها 12طن- مبلغ مالي من حصيلة الإتجار في المسروقات – عدد أنبوبة أكسجين وغاز – عتلة حديدية لقطع المعادن – عدد "6" هاتف محمول – دراجة نارية من دون لوحات).

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي بالاشتراك مع موظف بالسكة الحديد "ملاحظ خط" (هارب) وقيامهم بتقطيع القضبان الحديدية بقصد بيعها نظير مبلغ مالى، والمبلغ المالى المضبوط بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

وأضاف أحد المتهمين (الحارس المشار إليه) بقيامه بتسهيل عمليات السرقة لباقى المتهمين بحكم عمله.

وجاء ذلك، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم سرقة مهمات هيئة السكك الحديدية لما لها من آثار سلبية على الإقتصاد القومى وسلامة المواطنين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر الدقهلية الاعتداء على مواطن

أخبار تهمك

الحكومة تزف بشرى سارة لـ أصحاب المقاهي والمطاعم

منذ يوم

عاجل.. تطورات سلبية جديدة في أزمة سد النهضة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

تحذيرات عاجلة من الأرصاد للمواطنين بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 13 ساعة

الصحة: تسجيل 1577 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و45 وفاة

منذ حوالي 16 ساعة

قرار عاجل من المحكمة ضد "شيري هانم" و"زمردة"

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مصير الدوري

منذ ساعة و نصف

تصريحات نارية لمصطفى ثابت حول علاقة قطر بتركيا ومصير ليبيا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

لأول مرة.. "مكافحة كورونا" تكشف موعد وتفاصيل مرحلة ذروة انتشار الفيروس بمصر

منذ حوالي 5 ساعات

اسمها الحقيقي شريفة.. من هي شيري هانم التي أشعلت السوشيال ميديا؟

منذ يوم

عاجل ...الذهب يسجل سعر تاريخي جديد في مصر..اعرف السبب

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. ظهور نتيجة المسحة الثانية لرجاء الجداوي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل| كورونا يضرب الصين مرة أخرى.. وإغلاق أجزاء من العاصمة

منذ حوالي 7 ساعات

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. تعرف على السبب الرئيسي لإنشاء سد النهضة (فيديو)

منذ يوم

المواعيد الجديدة للحظر وتوقيت تنفيذ قرار الحكومة

منذ أقل من ساعتين

تطور جديد بشأن مصير رمضان صبحي مع الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

جريمة مروعة.. 5 يذبحون عاملا ويرمون جثته على قضبان السكة الحديد بالإسكندرية

ضبط 4723  شخصا مخالف لقرار الحظر خلال 24 ساعة

سقوط تشكيل عصابي لسرقة مهمات السكك الحديدية بسوهاج

ضبط شخص لقيامه بتصنيع الكحول والكمامات داخل مخزن بالقاهرة

ضبط مسئول لمزاولته مهنة صيدلي بدون ترخيص بالمعادي

ضبط عاطلين لسرقتهما شاشة من مدرسة في الزقازيق

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:23 ص

عاجل.. تطورات سلبية جديدة في أزمة سد النهضة

الحكومة تحسم الجدل بشأن مواعيد غلق المقاهي والمحلات التجارية عقب انتهاء كورونا (فيديو)

08:36 ص

قرار عاجل من المحكمة ضد "شيري هانم" و"زمردة"

12:03 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن مصير الدوري

12:18 م

عاجل| كورونا يضرب الصين مرة أخرى.. وإغلاق أجزاء من العاصمة

06:22 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم