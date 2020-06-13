ضبط المتهمين بالاعتداء على أحد المواطنين وسرقة سيارته بالدقهلية

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن الدقهلية، من ضبط مرتكبي واقعة التعدي على أحد المواطنين وسرقة سيارته.





وتبلغ لقسم شرطة جمصة بمديرية أمن الدقهلية من (أحد الأشخاص - مُقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة) بأنه حال تواجده بالسيارة قيادته وبصحبته إحدى السيدات فوجئا بقيام شخصين مجهولين بالتعدي عليه بالسب والضرب بالأيدي "بدون إصابات"، وقاما بإنزاله من السيارة وهروب تلك السيدة واستيلائهما على السيارة كرهًا عنه وهروبهما.





وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية توصلت جهوده إلى أن مرتكبي الواقعة (عاملة بمطعم، زوجها - مُقيمان بدائرة قسم جمصة، عاطل "له معلومات جنائية" - مُقيم دائرة قسم أول المنصورة).





وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم قرروا بسابقة الاتفاق فيما بينهم على استدراج المجني عليه وسرقته وقيام المتهمة الأولى بالاتصال بالمجنى عليه واستدراجه لمكان الواقعة بينما قام المتهمان الآخران بالتعدي على المجني عليه دون إصابات والاستيلاء على السيارة والهرب، وتم بإرشاد المتهمين ضبط السيارة المستولى عليها.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





سقوط تشكيل عصابي لسرقة مهمات السكك الحديدية بسوهاج





نجحت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن سوهاج، في ضبط تشكيل عصابي بسوهاج، لاتهامهم بسرقة مهمات هيئة السكك الحديدية والإتجار فيها بالإشتراك مع موظف بالهيئة





وأكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج قيام (5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" أحدهم حارس خاص لموقع مخازن قضبان بالسكة الحديد بناحية برديس بدائرة المركز) بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة مهمات هيئة السكة الحديد "قضبان، فلنكات" بقصد التربح، وقيامهم بتقطيع قضبان السكه الحديد بناحية برديس بدائرة المركز، تمهيدًا لبيعها مقابل مبالغ مالية.





وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط عناصر التشكيل حال استقلالهم سيارة نقل قيادة أحدهم محمل عليها (قطع حديدية "أجزاء قضبان" وزنت جميعها 12طن- مبلغ مالي من حصيلة الإتجار في المسروقات – عدد أنبوبة أكسجين وغاز – عتلة حديدية لقطع المعادن – عدد "6" هاتف محمول – دراجة نارية من دون لوحات).





وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي بالاشتراك مع موظف بالسكة الحديد "ملاحظ خط" (هارب) وقيامهم بتقطيع القضبان الحديدية بقصد بيعها نظير مبلغ مالى، والمبلغ المالى المضبوط بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامي.





وأضاف أحد المتهمين (الحارس المشار إليه) بقيامه بتسهيل عمليات السرقة لباقى المتهمين بحكم عمله.





وجاء ذلك، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم سرقة مهمات هيئة السكك الحديدية لما لها من آثار سلبية على الإقتصاد القومى وسلامة المواطنين.



