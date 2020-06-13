الشرطة تعتقل سبعة أجانب في نيبال وسط مظاهرات فيروس كورونا

السبت 13/يونيو/2020 - 12:51 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
اعتقلت الشرطة في نيبال 10 أشخاص، بينهم سبعة أجانب، اليوم السبت، مع استمرار المظاهرات ضد تعامل الحكومة مع أزمة فيروس كورونا المستجد مع تجمع مئات المتظاهرين في العاصمة كاتماندو، حسبما قال مسؤولون.

وقال مسؤولو الشرطة، إن ما يقدر بنحو 1000 شخص تجمعوا في طريق رئيسي في كاتماندو لليوم الثالث، حيث اعتقل سبعة أجانب.

وقال مسؤول الشرطة، بسنت لاما: "تم اعتقال الأجانب لتدخلهم في الشؤون الداخلية لنيبال".

فرضت الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا إغلاقًا كاملاً في مارس بعد الإبلاغ عن ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا. لكن عدد الإصابات ارتفع منذ ذلك الحين إلى 5،062، مع 16 حالة وفاة، وتعرضت الحكومة لانتقادات لعدم قيامها بما يكفي لاحتواء تفشي المرض.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، استخدمت الشرطة شحنات الهراوات وخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق الاحتجاجات بالقرب من مقر إقامة رئيس الوزراء. ولم تقع اشتباكات من هذا القبيل يوم السبت.

يطالب المتظاهرون بمرافق صحية أفضل، والمزيد من الاختبارات والشفافية في شراء الإمدادات الطبية لمكافحة الأزمة.

وقال المحتج راميش برادهان: "تفتقر مرافق الحجر الصحي إلى المياه والنظام الصحي والسلامة. لقد أصبحت مراكز تكاثر الفيروس. يجب تحسين ذلك".

وتقول الحكومة النيبالية، إنها أنفقت نحو 89 مليون دولار لمكافحة الجائحة، وأجرت نحو 310 ألف اختبار وعزلت نحو 158 ألف شخص. لكن النشطاء يصرون على أن هذا لا يكفي في بلد يقطنه 30 مليون نسمة.

"وقال نائب رئيس الوزراء، إيشور بوخريل، الذي يقود الاستجابة للفيروس في البلاد في بيان اليوم السبت: "الحكومة ملتزمة بزيادة الاختبارات وتعزيز الخدمات الطبية وتحسين مرافق الحجر الصحي".


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