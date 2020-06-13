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بدا الأمس عرض الفيلم الهندي Gulabo Sitabo على منصة Amazon للأسطورة الحية أميتاب باتشان والنجم الشاب المتألق ايوشمان كورانا واخراج شوجيت سيركار، الفيلم سيتم عرضه فى 200 دولة بـ 15 لغة منها العربية



تدور أحداثه حول صراع بين رجل عجوز على قرب من الموت ومتمسك بالحياة وشاب غريب الاطوار ومجموعة مستأجرين يحاولون الاستحواذ على قصر قديم.